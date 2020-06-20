Yılmaz Vural ve 3 futbolcu dahil 12 isimde koronavirüs çıktı

TFF 1'inci Lig ekiplerinden Akhisarspor'da teknik direktör Yılmaz Vural ve 3 futbolcu dahil 12 isim koronavirüse yakalandı.

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TFF 1'inci Lig'de 93 günlük aranın ardından yarın Altay deplasmanıyla sahalara dönmeye hazırlanan Akhisarspor, koronavirüs şokuyla sarsıldı.

Yılmaz Vural korona oldu

Daha önce antrenman döneminde takıma yapılan iki testin sonuçlarının da negatif çıktığı yeşil-siyahlılarda, dün yaptırılan testlerde 67 yaşındaki teknik direktör Yılmaz Vural, teknik heyet, çalışanlar ve 3 futbolcu dahil 12 isimde koronavirüse rastlandı. Büyük şok yaşayan Akhisar, Futbol Federasyonu'yla temasa geçerek yeniden test yaptırdı.

Maçın ertelenme ihtimali var

Test sonuçları yine pozitif çıkarsa TFF'nin, Bornova Stadı'nda yarın saat 20.00'de oynanması gereken maçı erteleme ihtimalinin bulunduğu öğrenildi. Akhisar'da tüm takımın evlerinde 14 gün karantinaya alınma ihtimali de var.

"Test sonuçlarına göre 3 futbolcumuz pozitif çıktı''

Takımda 3 futbolcunun testinin pozitif çıktığını doğrulayan Başkan Fatih Karabulut, "Test sonuçlarına göre 3 futbolcumuz pozitif çıktı. Özel olarak doğrulamak için ikinci testi yaptırdık. Sonuçlarını bekliyoruz. İl Sağlık Müdürlüğü ve Futbol Federasyonu'yla temas halindeyiz" açıklamasını yaptı.

Kasapoğlu'ndan Yılmaz Vural'a geçmiş olsun telefonu

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, TFF 1'inci Lig ekibi Akhisarspor'da teknik direktör Yılmaz Vural, futbolcular, teknik heyet ve kulüp çalışanlarında koronavirüs tespit edilmesinin ardından Vural ile telefonda görüştü.

Yılmaz Vural'dan bilgi alan Bakan Kasapoğlu, kendisine ve testi pozitif çıkan futbolcular, teknik heyet ve kulüp çalışanlarına geçmiş olsun dileklerini iletti.