Mevlüt Çavuşoğlu: Hafter kaybediyor, kaybetmeye mahkum

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Libya'daki gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulunurken Hafter için "Kaybediyor, kaybetmeye mahkum. Siyasi süreç için bir fırsatı vardı. Onu da kaybetti" dedi.

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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Türkiye'nin yeni tip corona virüs (Covid-19) salgınıyla mücadelesindeki normalleşme sürecinde sunduğu güvenli turizm hizmetlerinin anlatıldığı Antalya'da düzenlenen "Yeniden Keşfet" tanıtım etkinliğine katıldı.

Etkinlikte konuşan Çavuşoğlu'nun açıklamalarından öne çıkanlar şöyle: Covid-19 salgını sürecinde, Türkiye 120'den fazla ülkeye tıbbi ekipman sağladı. Biz bir yandan Covid-19 ile mücadele ederken gücümüzü de dünyaya gösterdik. (Türkiye'nin riskli durumda olması) Avrupa Birliğinin kararı önemli. Komisyonda kararı değiştirmek için ellerinden geleni yapacaklarını söylediler. Uçuşları geri başlattığımız zaman birçok ülke Türkiye’yi güvenli kabul edip uçuşlarını başlattı.

Zorunlu PSR testiyle ilgili

Türkiye'ye gelen bütün turistlerin tatillerini güvenli bir şekilde geçirmelerini istiyoruz. Konuklarımız Türkiye'den ayrılmadan önce test yaptırmak istiyorsa biz buna hazırız. Bizim alt yapımız buna uygun. Türkiye'den ayrılacağı zaman test yaptırmak isterse konuğumuz, yapacağız.

Almanya-Türkiye ilişkileri

Almanya'yla Türkiye arasındaki ilişkiler sadece turizmle ilgili tabii ki değil. Birtakım kriterler belirlenmesi gerekiyor. Bu tür kriterleri turizm sektörü ve sağlık sektöründeki uzmanlar belirleyecek. Dünya'da kaç tane AB ülkesi Covid-19'a karşı Türkiye'den daha iyi bir performans gösterdi.

''Hayal kırıklığına uğradık''

Turist gönderen tüm ülkeler ile irtibatlarımızı sürdürdük. Bazı ülkelerin Türkiye'yi riskli gruba alması konusunda hayal kırıklığına uğradık. Bizim turizm endüstrimiz yabancı turistlerin de hizmetine hazır.

''20 euroluk sigortayı yaptırabilirler''

Her Türk vatandaşı tedavi olduğu zaman bir katkı payı ödüyor. Türkiye'ye gelecek konuklarımız vizelerini alırken 20 euroluk sigortayı yaptırabilirler. Burada bir çelişki yok.

Irak ile Türkiye arasındaki ilişkilerle ilgili

Kardeş ülke Irak'la ilişkilerimizi her zaman her alanda geliştirmek için çaba sarf ediyoruz. Son 5-6 yıldır Irak başka sorunlarla karşılaştı. DAEŞ'le mücadelede kardeş ülke Irak'a destek verdik. Biz istikrarlı bir Irak istiyoruz. Irak'ın toprak bütünlüğünü destekliyoruz. Biz Irak'ın yeniden inşası için 5 milyar dolar kredi imkanında bulunduk. Irak'ın su yönetiminde bir eksiklik gördük. Su fazla da olsa az da olsa Türkiye suçlanıyor. Irak bölgesindeki karışıklık terör örgütlerinin işine yaradı. Yeni hükümete destek veriyoruz. Gerekli görüşmelerimizi yaptık.

''Küresel sistemin yetersiz olduğunu görüyoruz''

Dünya eskisi gibi olmayacak. Dünyadaki değişim trendlerini biz Covid öncesinde de görüşüyorduk. Bütüncül bir yaklaşımla Asya'daki konumumuzu güçlendirmek istedik. Bu parçası olduğumuz Avrupa'ya sırtımızı döndüğümüz anlamına gelmez. Diğer kurumlar ve diğer bakanlıklarla da çalışıyoruz. Covid sonrası küresel sistemle ilgili çalışmalar yapıyoruz. Çünkü küresel sistemin yetersiz olduğunu görüyoruz.

Libya konusu

Şu anda geldiğimiz noktada meşru hükümetin sahada güçlendiğini görüyoruz. Bir tarafta meşru yönetim, bir tarafta darbeci, korsan bir kişi. Bu darbeci kişi birçok ülkenin çağrısını dinlemedi. Şimdi kaybediyor, kaybedecek. Kazanması mümkün değildir. Böyle bir darbecinin herhangi bir ülkenin yönetiminde de yeri olmaması gerekiyor. Tek ve en iyi çözüm Libya için siyasi çözümdür.

''Türkiye dünyada üçüncü sırada bulunuyor''

Dünya Sağlık Örgütünün değerlendirmelerine bakacak olursanız; sağlık sistemimiz dünyanın en iyi sistemlerinden bir tanesi. Şu anda sağlık turizmi konusunda Türkiye dünyada üçüncü sırada bulunuyor.

HDP'li belediye başkanlarının görevden alınması

HDP belediyelerin birçoğu görevinin başında. Niye bazıları görevden alındı? Çünkü hazineden vatandaşlar için gelen parayı teröristleri desteklemek için kullandılar. Bunu hangi ülke tolere edebilir ki? Bunun bir ayrımına varmak lazım. İnsanların seçtiği politikacılar ile bu gücü teröristleri desteklemek için kötüye kullananları birbirinden ayırmamız lazım.

''Bu politikacılar PKK'yı destekliyor''

Almanya'da bazı politikacılar var. Aşırı solcu ideolojileri olan. Benim hiçbir ideoloji ile problemim yok. Sağ olsun, sol olsun. Ama ırkçılığa karşıyım. Bu politikacılar PKK'yı destekliyor. PKK'yı terörist sıfatından çıkartmaya çalışıyorlar. Bu adil mi? Objektif bir yaklaşım mı? Türkiye'de sonuçta hukuk sistem var, avukatlar var. Bu kararlar bu hukuk sistemi çerçevesinde alınıyor.

''Doğu Akdeniz'de hiçbir anlaşmanın, adımın faydası da yok geçerliliği de''

Türkiye olmadan Doğu Akdeniz'de hiçbir anlaşmanın, adımın faydası da yok geçerliliği de. Bunu sözle anlatamadık şimdi icraatlarımızla anlatıyoruz. Sondaj gemileri ve anlaşmalarımızla. Bunu yaptık ama bundan sonra tek taraflı mı yapmak isteriz? Hayır. Yunanistan da dahil olmak üzere, herkesle diyolağa hazırız.

Pençe Harekatı

Kuzey Irak Süleymaniye bölgesinde PKK terör örgütü şehre indi. Yüzlerce yeri kontrol ediyorlar. Oradaki partilere de baskı yapıyorlar. Dolayısıyla oradan bize de tehdit oluşturuyorlar. Dolayısıyla Pençe Harekatı, o bölgeden de teröristler temizleninceye kadar aşama aşama devam edecek. Bu bizim için de Irak için de iyi.