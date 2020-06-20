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Eskişehir'den tedaviden dönen ailenin otomobili Kastamonu'da çaya uçtu: 3 ölü

ESKİŞEHİR’den tedaviden dönen ailenin içinde olduğu otomobil, Kastamonu’nun Cide ilçesinde 20 metrelik uçurumdan çaya uçtu. Kazada 3 kişi hayatını kaybetti.

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Kestane ağacından düşerek ağır yaralanan Vedat Uysal'ı (34) tedavi için Eskişehir’e götüren ailesi, daha sonra Kastamonu’nun Cide ilçesindeki köyleri Kıranlıkoz’a dönmek üzere yola çıktı.

İçerisinde 3’ü çocuk 6 kişinin bulunduğu Sedat Uysal (36) idaresindeki 11 AAK 556 plakalı otomobil, sabah saat 05.30 sıralarında Cide’ye bağlı Kovanöğren köyünde bir anda kontrolden çıkarak 20 metrelik uçurumdan Terme Çayı’na uçtu.

Dere içinde ters dönen aracın içine bir anda su dolmaya başladı.

Kazada Vedat Uysal ve kardeşi Sedat Uysal araç içinde boğularak can verirken, Sedat Uysal’ın eşi Mükerrem Uysal (27) ise araçtan fırlayarak düştüğü yerde hayatını kaybetti.

2 kilometre yürüyüp yardım çağırdı 

Dereye düşen araçtan yaralı olarak kurtulan Sedat Uysal’ın 14 yaşındaki oğlu Ö.F. Uysal, yaklaşık 2 kilometre yürüyerek ulaştığı Ağaç Bükü köyünde yardım istedi. Yaralı çocuğun anlattıkları sonrası hızla çaya giden köylüler, araçta bulunan Vedat Uysal’ın kızları 8 yaşındaki kardeşler E.Uysal ile Y. Uysal’ı yaralı olarak kurtardı.

Yaralı çocuklar tedavi altında

Köylülerin haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda ambulans ve jandarma ekibi sevk edildi. Ambulansa alınan yaralılar, Şenpazar Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Su dolan araçtan çıkarılan Vedat Uysal, Sedat Uysal ve araçtan fırlayarak hayatını kaybeden Mükerrem Uysal’ın cenazeleri ise incelemenin ardından hastane morguna kaldırıldı.

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