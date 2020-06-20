BIST 113.612
DOLAR 6,85
EURO 7,65
ALTIN 384,01
HABER /  YEREL

Tarsus Hali'nde korkutan yangın

Demirören Haber Ajansı

MERSİN'in Tarsus ilçesindeki sebze halinde plastik kasaların alev alması sonucu çıkan yangın, itfaiyenin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Abone ol

Tarsus Sebze Hali'nde plastik kasaların saklandığı iki depoda sabah saatlerinde yangın çıktı. Yangında binlerce boş kasa alev aldı. İlk olarak hal esnafının müdahale ettiği yangının büyümemesi için kalan boş kasalar boşaltıldı.

Yoğun dumanlar ilçenin birçok noktasından görülürken, adrese itfaiye ekipleri sevk edildi. Tarsus itfaiyesi ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı. Dumandan etkilenen bir kişiye ise hazır bekleyen ambulansta müdahale edildi.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

SON DAKİKA HABERLERİ
Yılmaz Vural ve 3 futbolcu dahil 11 isimde koronavirüs çıktı
Bilim Kurulu üyesi Mehmet Ceyhan kovid-19 salgınındaki 'yeni tehlikeyi' açıkladı
Mevlüt Çavuşoğlu: Hafter kaybediyor, kaybetmeye mahkum
Süleyman Soylu: Uyuşturucunun belini kırdık
İsrail medyasının BAE veliaht Prens Bin Zayed iddiası olay oldu
Çin'den koronavirüs aşısı için umut veren açıklama! İşte dünyaya tanıtılacağı tarih
ÖNCEKİ HABERLER
Eskişehir'den tedaviden dönen ailenin otomobili Kastamonu'da çaya uçtu: 3 ölü
Merkez Bankası'ndan dikkat çeken karar: Yıl sonuna kadar uygulanmayacak
Pençe Kaplan operasyonunda yeni hedefler ele geçirildi
Kredi derecelendirme kuruluşu Moody's ABD'nin kredi notunu teyit etti
Trabzonspor gol yollarında rekora koşuyor
Cuma günü okunacak dilek duası nedir hangi saatte okunur?
Yorumlar