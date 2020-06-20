Bakan Çavuşoğlu, Rus mevkidaşı Lavrov ile görüştü

DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile telefonda görüştü.

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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Rusya Federasyonu Dışişleri Bakanı Lavrov’la görüştü. Görüşmede Libya başta olmak üzere bölgesel konular, ikili ilişkiler, pandemi ve turizm konuları ele alındı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Sayın Bakanımız, Rusya Federasyonu Dışişleri Bakanı Lavrov’la görüşmüştür" denildi. Görüşmede, Libya başta olmak üzere, bölgesel konular, ikili ilişkiler, pandemi ve turizm konularının elen alndığı belirtildi.