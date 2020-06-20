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HABER /  EĞİTİM

LGS cevap anahtarı yayınlandı Milli Eğitim Bakanı Selçuk açıkladı

LGS kapsamındaki merkezi sınavın soru kitapçığı ve cevap anahtarı Milli Eğitim Bakanlığı'nın internet sitesinde yayımlandı.

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Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, sosyal medya hesabından LGS kapsamındaki merkezi sınava ilişkin açıklama yaptı.

Selçuk, "Soru kitapçığı ve cevap anahtarına http://meb.gov.tr'den ulaşabilirsiniz. Kitapçıklarınızı, 22 Haziran Pazartesi gününden itibaren okullarınızdan alabileceksiniz. Rehberlik hizmetlerimizle, sınava katılan ve katılmayan tüm öğrencilerimizin yanında olacağız." ifadelerini kullandı. 

Milyonlarca öğrencinin merakla beklediği sınav sorularının cevap anahtarının yer aldığı link MEB'in sitesinde paylaşıldı.

Sözel Bölüm Soru Kitapçığı ve Cevap Anahtarı İçin TIKLAYINIZ

Sayısal Bölüm Soru Kitapçığı ve Cevap Anahtarı İçin TIKLAYINIZ

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