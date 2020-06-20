Koronavirüs gölgesinde LGS sınavı sona erdi! İşte dikkat çeken maske detayı
Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) 8'inci sınıf öğrencilerine yönelik Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınav sona erdi.
LGS sınavı sona erdi. İki oturumdan oluşan sınavda öğrenciler toplam 155 dakika ter döktü. Birinci oturum, 50 soruluk sözel alandan oluştu ve 75 dakika sürdü. İkinci oturum ise 40 soruluk sayısal alandan oluştu ve süresi 80 dakika oldu.
Öğrencilere birinci oturumda, 8. sınıf Türkçe, din kültürü ve ahlak bilgisi, inkılap tarihi ve Atatürkçülük ile yabancı dil, alanlarından sorular geldi. İlk oturum saat 09.30'da başlayıp 10.45'te bitti. İkinci oturumda ise matematik ve fen bilimlerinden sorular çözüldü ve saat 11.30'da başlayıp 12.50'de sınav tamamlandı.
''Şükranlarımı sunuyorum”: Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında 18 bin 139 binada ve 111 bin 918 salonda gerçekleştirilen merkezi sınav sona erdi. Sınavın huzur ve güvenle tamamlandığını belirten Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, “Aldığımız tedbirlere uyarak öğretmenlerinin yönlendirmelerine göre hareket eden ve sosyal mesafesini bizim uyarılarımıza gerek kalmaksızın koruyan tüm çocuklarımıza sorumlu ve bilinçli davranışlarından dolayı şükranlarımı sunuyorum” dedi.
Öğrenciler maskesini çıkarabilecek: Öğrenciler, sınav salonlarına tıbbi maskeyle girdi. Yerlerine oturmaları ve diğer öğrencilerle aralarında sosyal mesafe sağlanmasının ardından isteyen öğrenciler maskesini çıkarabilecek. Sınavda, soru kitapçıklarını dağıtan görevliler eldiven kullandı.