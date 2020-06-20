Fenerbahçe'de Zajc ile Jailson yolcu

Fenerbahçe yönetimi, alacaklarını talep eden Zajc ile Jailson’la yollarını ayırma kararı aldı.

Abone ol

Fenerbahçe'de Max Kruse’den sonra alacaklarını talep eden Zajc ile Jailson’a yol göründü. Yönetim her iki oyuncuyu da satış listesine koydu.

Zajc’a Ruslar, Jailsoan’a Arap kulüpleri talip

Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre; Maliyetlerinin karşılığını veremeyen iki lejyonerin satışıyla hem transfer için yer açılacak hem de kaynak elde edilecek. Zajc’a Ruslar, Jailsoan’a Arap kulüpleri talip.

Sinan Gümüş imzaya yakın

Fenerbahçe, İtalyan ekibi Genoa’nın Antalya’ya kiraladığı Sinan Gümüş için harekete geçti. Emre Belözoğlu’nun kadroda görmek istediği 26 yaşındaki forvet için sarı-lacivertliler Genoa’ya 750 bin avro kiralama bedeli önerdi. İtalyan ekibinden haber bekleniyor.

Mert Hakan bitmek üzere

Fenerbahçe, adı Galatasaray’la anılan Sivasspor’un yıldızı Mert Hakan’ın transferini bitirmek üzere. Emre Belözoğlu’nun devreye girmesiyle rotasını sarı-kırmızıdan, sarı-lacivertle çeviren Mert Hakan’a imza parası dâhil 15 milyon liralık teklif yapıldı.