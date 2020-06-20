Bakan Koca'dan MSÜ sınavı ile ilgili flaş açıklama

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "MSÜ sınavında 400 öğrenciye hastalık bulaştığı ve öğrencilerin karantinaya alındığı haberi gerçek dışıdır." dedi.Abone ol
SAĞLIK Bakanlığı, Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) sınavında 400 öğrenciye Covid-19 bulaştığı ve bu öğrencilerin karantinaya alındığı yönünde sosyal medyada yer alan iddiaların gerçek dışı olduğunu açıkladı.
Sağlık Bakanı Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi; "Dün sosyal medyada yayımlanan, geçen cumartesi MSÜ sınavında 400 öğrenciye hastalık bulaştığını ve öğrencilerin karantinaya alındığını ileri süren haber gerçek dışıdır. Testi sınav sabahı sonuçlanan Covid-19 hastası bir kişi, sınav sırasında izole edilmiştir. Bulaşma olmamıştır."
Dün sosyal medyada yayımlanan, GEÇEN CUMARTESİ MSÜ SINAVINDA 400 ÖĞRENCİYE hastalık bulaştığını ve öğrencilerin karantinaya alındığını ileri süren haber gerçek dışıdır. Testi sınav sabahı sonuçlanan COVID-19 hastası BİR KİŞİ, sınav sırasında izole edilmiştir. Bulaşma olmamıştır.— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) June 20, 2020