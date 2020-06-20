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Bakan Koca'dan MSÜ sınavı ile ilgili flaş açıklama

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "MSÜ sınavında 400 öğrenciye hastalık bulaştığı ve öğrencilerin karantinaya alındığı haberi gerçek dışıdır." dedi.

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SAĞLIK Bakanlığı, Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) sınavında 400 öğrenciye Covid-19 bulaştığı ve bu öğrencilerin karantinaya alındığı yönünde sosyal medyada yer alan iddiaların gerçek dışı olduğunu açıkladı.

Sağlık Bakanı Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi; "Dün sosyal medyada yayımlanan, geçen cumartesi MSÜ sınavında 400 öğrenciye hastalık bulaştığını ve öğrencilerin karantinaya alındığını ileri süren haber gerçek dışıdır. Testi sınav sabahı sonuçlanan Covid-19 hastası bir kişi, sınav sırasında izole edilmiştir. Bulaşma olmamıştır."

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