Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hedefimize hiç olmadığımız kadar yakınız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kars Barajı Açılış Töreni'ne video konferans yöntemiyle katılarak yaptığı konuşmada ekonomide toparlanma sinyallerinin güçlü geldiğini belirterek "Türkiye'yi dünyanın en büyük 10 ekonomisi arasına sokma hedefimize hiç olmadığımız kadar yakınız" dedi.

Abone ol

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kars Barajı Açılış Töreni'nde video konferans yöntemiyle konuşma yaptı.

Erdoğan, burada yaptığı konuşmada, "Hükümete geldiğimizde ülkemizde toplam 276 baraj vardı. Bugün ise son 18 yıldaki 585. barajı ülkemize kazandırıyoruz. Şehirlerimizi barajlarla, hidroelektrik santrallerle, içme suyu tesisleriyle, sulama kanallarıyla donatarak milletimizin refah seviyesini sürekli yükselttik."" dedi.

Salgın sürecini örnek bir yönetimle göğüsledik

"Türkiye'nin demokrasi ve ekonomi yolunda katettiği mesafenin en somut sonuçlarını koronavirüs salgını döneminde gördük." diyen Erdoğan, "Gelişmiş ülkelerin dahi çaresiz kaldığı salgın sürecini, hem sağlık altyapımızla hem gıda ve temizlik tedarik zincirimizle hem de kamu güvenliği bakımından örnek bir yönetimle göğüsledik." ifadesini kullandı.

"Ekonomide toparlanma sinyalleri güçlü geliyor"

Ekonomide toparlanma sinyallerinin oldukça güçlü geldiğini belirten Erdoğan, şunları söyledi:

"Ekonomide toparlanma sinyalleri oldukça güçlü geliyor.

2020'nin ilk çeyreğinde mart ayının önemli kısmını salgınla mücadeleyle geçirmemize rağmen yüzde 4,5'lik büyüme oranı elde ettik.

Merkez Bankası döviz rezervimizi yeniden 93 milyar doların üzerine çıkardık.

Yılın ikinci yarısıyla birlikte, ekonomide gerçekten çok büyük bir ivme bekliyoruz.

Türkiye'yi dünyanın en büyük 10 ekonomisi arasına sokma hedefimize hiç olmadığımız kadar yakınız."