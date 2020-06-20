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TBB Başkanı Metin Feyzioğlu’ndan baroların yürüyüşüne dikkat çeken yorum!

Türkiye Barolar Birliği Metin Feyzioğlu, baroların başlattığı 'Savunma Yürüyüşü' ile ilgili bir değerlendirmede bulundu. Yürüyüş yapan baro sayısının 80 değil 30 olduğunu söyleyen Feyzioğlu, "Yürüyüş yargının sorunlarını çözmek için midir, yoksa başka bir şey için mi?" dedi.

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CNN Türk ekranlarında yayımlanan ve Hakan Çelik’in sunduğu ‘Burası Hafta Sonu’ programına konuk olan Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkanı Metin Feyzioğlu, baro başkanlarının eş zamanlı yürüyüşüyle ilgili değerlendirmede bulundu.

“Sorunları çözmek için mi başka bir şey için mi?'' 

Feyzioğlu, “Bir kere 80 baro yürümüyor, bu onların demokratik hakkı ancak sorun, gerçekten bu yürüyüş avukatların yargının sorunlarını çözmek için midir. Yoksa başka bir şey için midir?” ifadelerini kullandı.

“Çoklu baro sistemine karşıyız'' 

30 civarında baronun yürüdüğünü söyleyen Metin Feyzioğlu, “Çoklu baro kavramına karşıyız. 80 baromuz da karşı. Bir ilde birden fazla baro kurulmasına izin veren bir düzenlemeyi istemiyoruz. Yargının üç ayağından biri olan barolar için yanlış buluyoruz. Sayın Cumhurbaşkanına da anlattım” diye konuştu.

“Daha güvenilir bir yargı istiyoruz'' 

Feyzioğlu, “Sayısı 5 bin avukatı aşan barolarda çoklu baro kurulsun sadece fikir olarak öne atıldı. Teklif yok bakın…” dedi.

Feyzioğlu açıklamalarının devamında da şunları kaydetti: “Bugün yargıya dair hepimizin daha sorunu var. Daha güvenilir bir yargı istiyoruz. Denetim mekanizmalarının olmasını istiyoruz. Bu amaçla çok adım atılıyor. Ama bu hemen çözülmez. Yılların birikimi var. Bunu çözmek kolay değil.”

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