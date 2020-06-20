Yeni kıdem tazminatı TES'in detayları netleşti! Emekliliği yakın olanlar muaf olacak

Yeni kıdem tazminatı TES'in detayları netleşti! Emekliliği yakın olanlar muaf olacak
Yakın zamanda tanıştığımız ve hükümetin çalışmalarını hızlandırdığı yeni kıdem tazminatı ve Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi'nin detayları günden güne netleşiyor. Son olarak, emekliliği yakın olanların yeni sisteme girmeyeceği, uzun süre olanlara ise tercih hakkı verileceği açıklandı. İşte diğer ayrıntılar..
Çalışan herkesi çok yakından ilgilendiren yeni kıdem tazminatı ve Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi (TES) ile ilgili yeni detaylar ortaya çıktı.. Emekliliği yakın olanların yeni sisteme girmeyecek. Emekliliğine uzun süre olanlara da ise tercih hakkı verilecek.. İstinye Üniversitesi İİSB Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Resul Kurt, önemli detayları paylaştığı açıklamayı DHA'ya yaptı. Kurt, yeni sistemin işçi ve işveren avantajlarını tek tek anlattı. İşte tüm detaylar...
Hazine ve Maliye Bakanlığı, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile birlikte çalışmalarını yürüttüğü, Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi’ni (TES) işçi ve işveren açısından değerlendiren İstinye Üniversitesi İİSB Fakültesi Öğretim Üyesi İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Uzmanı, Doç. Dr. Resul Kurt, 2022 yılında yürürlüğe girmesi beklenen yeni sistemin birtakım yenilikler getirdiğini söyleyerek bilgi verdi.
“Emekliliği yakın olanlar yeni sisteme girmeyecek''
Kıdem tazminatının hem işçiyi hem de işvereni yakından ilgilendirdiğini vurgulayan Kurt, “2022 yılı başında yürürlüğe girmesi beklenen değişiklikle birlikte 30 günlük kıdem tazminatının 19 günü mevcut sistemdeki gibi işveren üzerinde devam ederken, 11 gününün ise Kıdem Tazminatı Fonu’nda birikmesi öngörülüyor. Emekliliği yakın olanlar yeni sisteme girmeyecek. 1 Ocak 2022’de işe yeni girenler TES’e girecek. Emekliliğine uzun süre olanlara da tercih hakkı verilecek. Kıdem tazminatı hem işçiyi hem de işvereni yakından ilgilendiriyor.” dedi.
Özel durumlarda yüzde 10'a çekilecek
Örneğin 2025 yılında emekli olup ayrılan bir kişinin, 2022 yılı öncesi haklarının tamamını işverenden alacağını söyleyen Kurt, “2022 ile 2025 yıllarında arasındaki 19 günlük kısmı yine işverenden alacak, 11 günlük kısmı ise bireysel fon hesabında birikecek. İşçi bu parayı 60 yaşına gelince alabilecek veya ağır hastalıkta, ilk defa konut aldığında, evlenme halinde gibi özel durumlarda yüzde 10’una kadarını çekme hakları olacak” diye konuştu.