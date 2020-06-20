Yeni kıdem tazminatı TES'in detayları netleşti! Emekliliği yakın olanlar muaf olacak

Özel durumlarda yüzde 10'a çekilecek

Örneğin 2025 yılında emekli olup ayrılan bir kişinin, 2022 yılı öncesi haklarının tamamını işverenden alacağını söyleyen Kurt, “2022 ile 2025 yıllarında arasındaki 19 günlük kısmı yine işverenden alacak, 11 günlük kısmı ise bireysel fon hesabında birikecek. İşçi bu parayı 60 yaşına gelince alabilecek veya ağır hastalıkta, ilk defa konut aldığında, evlenme halinde gibi özel durumlarda yüzde 10’una kadarını çekme hakları olacak” diye konuştu.