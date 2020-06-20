BIST 113.612
DOLAR 6,85
EURO 7,65
ALTIN 384,01
HABER /  POLİTİKA

TBMM Başkanı Mustafa Şentop'tan adaylık açıklaması

Anadolu Ajansı

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop, TBMM Başkanlığına adaylığı konusunda, "Cumhurbaşkanımızın takdir ve tensipleri, arkadaşlarımızın destekleri, MHP lideri Devlet Bahçeli'nin destek ifadesiyle beraber inşallah bu süreci başarılı ve olumlu bir şekilde tamamlamayı ümit ediyoruz." dedi. 

Abone ol

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop, yapımı süren Tekirdağ Şehir Hastanesi inşaatında incelemelerde bulundu.

Ardından İl Sağlık Müdürü Cengiz Becerir'den çalışmalar hakkında bilgi alan Şentop, gazetecilere yaptığı açıklamada, hastanenin haziranda bitirilmesinin planlandığını ancak salgın nedeniyle çalışmaların yavaşladığını söyledi. 

"İnşallah hastane 15 Eylül'de devreye alınacak. Tekirdağ'ımız için büyük bir ihtiyaç." diyen Şentop, şöyle devam etti:

"3 farklı binada hastane hizmeti verilecek. Bu hastanelerin bir araya getirilmesi hem de modernizasyonu, yeni cihazların getirilmesi, şu anda bulunmayan birimlerin açılması suretiyle, 480'di şimdi 566 yataklı hastane olarak 15 Eylül'den itibaren Tekirdağlı vatandaşlara hizmet verecek. Biz de bu çalışmaları görmek için ziyaret ettik. Çalışmalar iyi gidiyor. Bir aksaklık olmayacak. İnşallah 15 Eylül'de devreye alacağız." 

Mustafa Şentop, TBMM Başkanlığı adaylığına ilişkin, "Resmi süreç henüz başlamadı. 2 Temmuz itibarıyla resmi takvim başlayacak. Cumhurbaşkanımızın takdir ve tensipleri, arkadaşlarımızın destekleri, MHP lideri Devlet Bahçeli'nin destek ifadesiyle beraber inşallah bu süreci başarılı ve olumlu bir şekilde tamamlamayı ümit ediyoruz." değerlendirmesini yaptı.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri Fedakar baba 29 yaşındaki oğlunu biberonla besliyor bebek gibi bakıyor Galeriye Gözat
SON DAKİKA HABERLERİ
Süleyman Soylu'dan Saygı Öztürk'e konuşan Meral Akşener'in sözlerine tepki
TBB Başkanı Metin Feyzioğlu’ndan baroların yürüyüşüne dikkat çeken yorum!
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hedefimize hiç olmadığımız kadar yakınız
LGS cevap anahtarı yayınlandı Milli Eğitim Bakanı Selçuk açıkladı
Yılmaz Vural ve 3 futbolcu dahil 12 isimde koronavirüs çıktı
Bilim Kurulu üyesi Mehmet Ceyhan kovid-19 salgınındaki 'yeni tehlikeyi' açıkladı
ÖNCEKİ HABERLER
Adana'da boğulmaktan son anda kurtarılan yaşlı kadında koronavirüs çıktı
Bakan Mevlüt Çavuşoğlu serbest bırakılan Türk denizcinin eşiyle telefonla görüştü
Antalya'da galericiden lüks otomobil ile 73 milyon liralık vurgun
Galatasaray'da Okan Kocuk olmazsa Volkan Babacan
Fenerbahçe'de Zajc ile Jailson yolcu
Selahattin Demirtaş Anayasa Mahkemesi kararı nedir? Selahattin Demirtaş biyografisi
Yorumlar