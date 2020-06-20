Fedakar baba 29 yaşındaki oğlunu biberonla besliyor bebek gibi bakıyor

Babasıyla hayata tutundu

Hareketleri çok kısıtlanan oğluna 8 yıldır bıkmadan usanmadan bakan itfaiye eri baba Necat Karnak, evinin bir odasını hastane ortamına çevirdi. Evladını her bir kutusunda 500 mililitre olan mamalarla "bebek gibi" besleyen baba, fedakarlığı ile takdir topluyor. Eşini de 6 yıl önce kanserden kaybeden Karnak, kaza sonrası engelli olan oğlu için verdiği mücadele ile çevresindekilere de örnek oluyor.