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Galatasaray'da Okan Kocuk olmazsa Volkan Babacan

Galatasaray'da Muslera'nın yokluğunda kaleyi devralan Okan Kocuk, beklenen performansı sergileyemezse Volkan Babacan transfer edilecek.

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Fernando Muslera gibi bir kalesi de yıkılan Galatasaray, önüne bakıyor... Gözler ise yedek kaleci Okan Kocuk’un üzerinde olacak. Önünde telafisi mümkün olmayan final niteliğinde yedi  maç bulunan sarı-kırmızılılarda teknik ekip ve Muslera, Okan’ı özel terapiye aldı.

''Göster kendini”
Türkiye Gazetesi'nin iddiasına göre; teknik direktör Fatih Terim, Bursaspor’dan alınan ve dört yıllık mukavele yapılan genç eldivene “Sana güvenmesem transferin olmazdı. Rize maçında üzerine düşeni yaptın. Şimdi her şey senin elinde. Göster kendini” dediği öğrenildi. Muslera’nın da meslektaşına moral verip güvenini dile getirdiği ve taktikler verdiği belirtildi.

Okan Kocuk 1 numara
Okan Kocuk’un performansı sezon sonu için de önemli. Eğer yedek kaleci, Muslera’nın yokluğunda kalesini başarılı bir şekilde korursa transferi etkileyecek. Kaptanın dönüşüne kadar 1 numara olarak kalacak ve sadece genç bir yedek kaleci takviyesi yapılacak. Ancak Okan’ın yedi maçlık performansı yeterli bulunmazsa geçiş dönemi için tecrübeli bir eldiven alınacak.

Okan olmazsa Volkan Babacan
Şu an için o isim de belli gibi; Volkan Babacan. Ancak tabii ki öncelik ve beklenti, Okan Kocuk’un bu zorlu süreci başarıyla atlatması ve transferde ekstra bir maliyete sebebiyet vermemesi. Cevabı zaman verecek.  

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