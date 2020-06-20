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Ayağı alçılı öğrenciyi, LGS sınavına girdiği okula babası sırtında taşıdı

Demirören Haber Ajansı

BURSA'da Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında yapılan merkezi sınava kırık nedeniyle ayağındaki alçıyla giren Talha Bayır'ı (14) okula, babası Rahmi Bayır (44) sırtında getirip, götürdü.

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Bursa'da sabahın ilk saatlerinden itibaren toplam 26 bin öğrenci, LGS sınavına girecekleri okullara gitti. Sosyal mesafe ve maske kuralına uyarak, sınıflara alınan öğrenciler, sınavın tamamlanmasının ardından evlerine döndü.

İznik ilçesinde günler önce halı sahada maç yaparken sol ayağı kırılan ve bu bölge alçıya alınan Talha Bayır, sınava girmek için İznik Kılıçaslan İlköğretim Okulu'na babası Rahmi Bayır'ın sırtında geldi. Sınavın ardından Rahmi Bayır, oğlunun yine sırtında taşıyarak yaklaşık 800 metre uzaklıktaki evlerine götürdü.

Babam beni gururlandırdı

Ayağının halı sahada top oynarken kırıldığını belirten Talha Bayır, "Bu nedenle ayağımı alçıya aldılar. Babam, beni LGS sınavına yetiştirmek için sırtına aldı. Babamın böyle bir şey yapması beni çok gururlandırdı. Çok mutlu oldum. Babama teşekkür ettim” dedi.

'OĞLUM İÇİN HER ŞEYİ YAPARIM'

Baba Rahmi Bayır ise, "LGS, bizim için önemli bir sınavdı. Oğlumu sırtıma alarak, sınava yetiştirdiğim için çok mutluyum. Oğlum için her şeyi yaparım” dedi.

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