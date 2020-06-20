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TSK'nın K .Irak'taki Pençe Kartal operasyonu 5 Arap ülkesini kudurttu

TÜRKİYE'nin yakın zamanda Irak'ın kuzeyinde bölücü terör örgütü PKK hedeflerine yönelik başlattığı Pençe-Kaplan Operasyonu bazı Arap ülkelerini adeta kudurttu. 5 Arap ülkesi operasyonla ilgili peş peşe skandal açıklamalar yayınladı.

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Son yıllarda Orta Doğu'da yürüttükleri yıkım politikalarıyla öne çıkan Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Suudi Arabistan'ın da aralarında bulunduğu bazı Arap ülkeleri, TSK'nin PKK’ya yönelik sınır dışı operasyonu üzerine teröre destek niteliğinde peş peşe skandal açıklamalar yayınladı.

BAE

BAE Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, teröre yönelik Pençe-Kaplan Operasyonu'na ilişkin duyulan rahatsızlık "Arap ülkesi Irak'ın egemenliğini savunma" ifadeleriyle aktarıldı.

TSK'nin operasyonunu "uluslararası hukuka aykırı" şeklinde nitelendiren BAE, Arap ülkelerinin iç meselelerine olan her türlü müdahaleye karşı olduklarını öne sürdü.

Suudi Arabistan

Prens Muhammed bin Selman'ın veliaht makamına oturduğu 2017'den beri BAE ile aynı politikaları izleyen Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığı da TSK ve İran'ın bölgeye yönelik top atışlarını "Irak topraklarına düşmanca saldırı" olarak yansıtmaya çalıştı.

Terör yuvalarının hedef alındığı operasyonu, "Arap ülkelerinin içişlerine müdahale, Arapların ulusal güvenliğine tehdit ve uluslararası sözleşmelere aykırı bir adım olarak" nitelendiren Suudi Arabistan, Irak'ın güven ve istikrarından yana olduğunu iddia etti.

Mısır

BAE ve Suudi Arabistan ile aynı politikayı izleyen Mısır Dışişleri Bakanlığı da yaptığı açıklamada, bölgedeki istikrarsızlığı derinleştirecek her türlü müdahaleye karşı olduklarını ileri sürdü.

Açıklamada, Pençe-Kaplan Operasyonu, "Irak'a müdahale" olarak nitelendirilerek "komşu ülke ilişkilerine ve uluslararası taahhütlere aykırı olduğu" iddiasıyla kınandı.

Bahreyn

Bahreyn Dışişleri Bakanlığı da TSK operasyonu ve İran'ın bölgeye yönelik atışlarını "Irak'a askeri saldırılar" olarak nitelendirerek kınadığını açıkladı.

Operasyonu "bölgesel güven ve istikrarı tehdit eden suç" olarak sayan Bahreyn, buna karşı uluslararası topluma, Irak'ın yanında yer alma çağrısında bulundu.

Kuveyt

Son zamanlarda İsrail ile ilişkilerini düzeltme ve dış politikalarındaki tutumsuzluklarıyla gündeme gelen BAE, Suudi Arabistan, Mısır ve Bahreyn'den sonra Kuveyt'ten de kınama açıklaması geldi.

Kuveyt Dışişleri Bakanlığının dün yaptığı açıklamada, TSK'nin Suriye ve Irak'ın kuzeyindeki bölgeye yönelik operasyonlarının bölgesel güven ve istikrarı doğrudan tehdit ettiği ileri sürüldü.

Yemen ve Libya başta olmak üzere bölgedeki meşru yönetimlere karşı silahlı grupları ve darbe faaliyetlerini gündemlerinden düşürmeyen Körfez yönetimleri, Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla geçen yıl gerçekleştirdiği Barış Pınarı Harekatı'nda da Türkiye karşıtı bir tutum sergileyerek teröre destek mahiyetinde açıklamalarda bulunmuştu.

BAE ve yanında yer alan diğer bazı bölge yönetimleri, Türkiye'nin Libya hükümetinin yanında yer almasıyla darbeci Halife Hafter'in ülkeyi iç savaşa sürükleme girişimlerinin önüne geçilmesinden sonra agresif tutumlarıyla öne çıkıyorlar.

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