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Çağlarlı Leicester, deplasmanda 1 puana razı oldu

Milli futbolcu Çağlar Söyüncü’nün formasını giydiği Leicester City, deplasmanda Watford ile 1-1 berabere kaldı.

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İngiltere Premier Lig 30’uncu haftasında Çağlar Söyüncü’nün takımı Leicester City, deplasmanda Watford’a konuk oldu. Vicarage Road’da oynanan mücadelenin ilk yarısı golsüz eşitlikle sona erdi.

Konuk ekip, 90’ıncı dakikada Ben Chilwell’in golüyle mücadelede öne geçmeyi başardı. Watford’da 90+3’üncü dakikada sahneye çıkan Craig Dawson, attığı golle maçın skorunu tayin etti.

Milli futbolcu Çağlar Söyüncü, mücadeleye ilk 11’de başlarken, 90 dakika sahada kaldı.

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