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Suudi Arabistan'da sokağa çıkma yasağı kaldırılıyor

Suudi Arabistan'da yarından itibaren sokağa çıkma yasağının kaldırılacağı açıklandı. Umre ve ziyaretlere ise bir süre daha izin verilmeyeceği bildirildi.

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Suudi Arabistan İçişleri Bakanlığı, ülkenin resmi ajansına yaptığı açıklamada, koronavirüs nedeniyle uygulanan kısıtlamaların gevşetileceğini duyurdu.

Açıklamada, pazar günü saat 06:00'dan itibaren ülke genelinde sokağa çıkma yasağının kaldırılacağı, tüm ekonomik ve ticari faaliyetlere de izin verileceği belirtildi.

Maske takma zorunluluğu
Açık alanlarda gerekli tüm tedbir ve önlemlerin alınmasına azami derecede uyulması gerektiği vurgulanan açıklamada, maske takmanın zorunlu olduğu kaydedildi.

Umre ve diğer ziyaretlere izin yok
Koronavirüs salgını nedeniyle askıya alınan umre ve ziyaretlerde herhangi bir değişiklik olmadığını belirten açıklamada, sağlık verileri ışığında periyodik olarak bu durumun gözden geçirildiği aktarıldı.

Açıklamada, uluslararası hava uçuşlarının yanı sıra deniz ve kara sınırlarından giriş-çıkışlar konusunda herhangi bir değişikliğin olmadığı ve kısıtlamanın ikinci bir duyuruya kadar aynı şekilde devam edeceği vurgulandı.

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