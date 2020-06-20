Türk hackerlardan Yunanistan'a tarihi ayar

Yunanistan Savunma Bakanlığı'na siber operasyon düzenleyen Aslan Neferler Tim, Yunan Savunma Bakanlığı'nın resmi sitesini saatlerce erişime kapattı.

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Türkiye'ye yönelik küstah tehditlerde bulunan Yunanistan'a bir tepki de Türk hackerlardan geldi.

Yunanistan Savunma Bakanlığı'na siber operasyon düzenleyen Aslan Neferler Tim, gün boyu bakanlığın sitesini erişime kapattı.

Aslan Neferler Tim, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "Durmadan tehditler savuran Yunanistan! Bak her sistemin bizim merhametimize muhtaç... Yunanistan Savunma Bakanlığı down.." ifadeleriyle resmi siteyi erişime kapattığını duyurdu.

Öte yandan siteye girmek isteyen internet kullanıcıları tarafından erişimin hala olmadığı görüldü.