BIST 113.612
DOLAR 6,85
EURO 7,65
ALTIN 384,01
HABER /  GÜNCEL

Türk hackerlardan Yunanistan'a tarihi ayar

Yunanistan Savunma Bakanlığı'na siber operasyon düzenleyen Aslan Neferler Tim, Yunan Savunma Bakanlığı'nın resmi sitesini saatlerce erişime kapattı.

Abone ol

Türkiye'ye yönelik küstah tehditlerde bulunan Yunanistan'a bir tepki de Türk hackerlardan geldi.

Yunanistan Savunma Bakanlığı'na siber operasyon düzenleyen Aslan Neferler Tim, gün boyu bakanlığın sitesini erişime kapattı. 

Aslan Neferler Tim, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "Durmadan tehditler savuran Yunanistan! Bak her sistemin bizim merhametimize muhtaç... Yunanistan Savunma Bakanlığı down.." ifadeleriyle resmi siteyi erişime kapattığını duyurdu.

Öte yandan siteye girmek isteyen internet kullanıcıları tarafından erişimin hala olmadığı görüldü. 

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
Başkan Erdoğan talimat verdi: İstanbul'da kurulacak
Türkiye'deki corona virüsü vaka ve ölü sayısında son durum belli oldu (20 Haziran)
Sisi'den Libya tehdidi: Müdahale ederiz!
Fahrettin Koca, normalleşmeyle ilgili vatandaşları uyardı
Marmara Üniversitesi Hastanesi'ne Prof. Dr. Asaf Ataseven'in ismi verildi
Suudi Arabistan'da sokağa çıkma yasağı kaldırılıyor
ÖNCEKİ HABERLER
Ailesi kayıp başvurusu yapmıştı! Feci halde bulundu
Beşiktaş'ın maçında havai fişek krizi!
Burak Yılmaz, Beşiktaş kongre üyesi oldu
Almanya'daki fabrikada 1029 işçide virüs çıktı
Kaza yapan kadın psikiyatristin cüzdanını çaldılar
Bugün Babalar günü mü 2020 babalar günü ne zaman?
Yorumlar 1 yorum