ABD'de koronavirüsten yüzlerce kişi daha öldü

ABD'de Kovid-19 salgınında ölenlerin sayısı son 24 saatte 717 artarak, 121 bin 424'e yükseldi. İngiltere'de ise gelen son dakika haberine göre, Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 42 bin 589'a yükseldi.

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ABD, Kovid-19 salgınının merkezi ve en çok can kaybının yaşandığı ülke olmaya devam ediyor.

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, ülkede virüs bulaşan kişi sayısı son 24 saatte 33 bin 246 artarak 2 milyon 298 bin 108'e ulaştı. Salgın nedeniyle ölenlerin sayısı ise son 24 saatte 717 artarak 121 bin 424'e çıktı.

ABD'yi 1 milyon 38 bin 568 vakayla Brezilya, 576 bin 952 vakayla Rusya ve 397 bin 23 vakayla Hindistan izliyor. Günlük vaka ve ölü sayısındaki düşüşe rağmen New York, salgından en fazla etkilenen eyalet konumunu sürdürüyor. New York'ta şimdiye kadar 409 bin 593 kişiye virüs bulaştı, 31 bin 159 kişi hayatını kaybetti.

New York'u 171 binden fazla vakayla New Jersey ve 170 binden fazla vakayla California takip ediyor.

ABD'de Kovid-19 testi yapılan kişi sayısı 27 milyon 339 bini ve iyileşen sayısı 956 bini geçti.

İNGİLTERE'DE SON DURUM

Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, ülkede son 24 saatte Kovid-19 yüzünden 128 kişi daha hayatını kaybetti, toplam ölü sayısı 42 bin 589'a çıktı.

Vaka sayısı ise 1295 artarak 303 bin 110'a ulaştı. Son 24 saatte 230 bin 550 test yapıldı, toplam test sayısı mükerrerler dahil 7 milyon 714 bin 201 oldu.

İngiltere, Kovid-19 kaynaklı ölüm sayısında Avrupa'da birinci, dünyada da ABD ve Brezilya'dan sonra üçüncü sırada yer alıyor.