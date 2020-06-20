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Ailesi kayıp başvurusu yapmıştı! Feci halde bulundu

Burdur'un Bucak ilçesinde, evden çıktıktan sonra kendisinden haber alamayan ailesinin kayıp başvurusu yaptığı Yılmaz Günel (42), ormanlık alanda ölü bulundu.

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Bucak'ta oturan Yılmaz Günel, dün evden çıktıktan sonra kendisinden bir daha haber alınamadı. Meraklanan yakınları, durumu jandarmaya bildirip, kayıp başvurusunda bulundu. Jandarmanın arama çalışması başlattığı Yılmaz Günel, Kızılseki köyünün Yoncaağaç mevkisindeki ormanlık alanda hareketsiz halde bulundu. Yapılan incelemede Yılmaz Günel'in yaşamını yitirdiği belirlendi.

Savcının incelemesinin ardından Günel'in cesedi, otopsi için Bucak Devlet Hastanesi morguna konuldu.

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