Denizlispor - Beşiktaş süper lig maçı özet ve golleri

Süper Lig'in 28. haftasında oynanan mücadelede Beşiktaş, deplasmanda Yukatel Denizlispor'u 5-1 mağlup etti.

Abone ol

Süper Lig'de 28. hafta maçında Yukatel Denizlispor ile Beşiktaş karşı karşıya geldi. Denizli Atatürk Stadı'nda oynanan mücadelede kazanan 5-1'lik skorla konuk ekip Beşiktaş oldu.

Beşiktaş'a galibiyeti getiren golleri 10. dakikada Burak Yılmaz, 61. dakikada Gökhan Gönül, 67. dakikada Kevin N'Koudou, 75. dakikada Adem Ljajic ve 78. dakikada Abdoulay Diaby kaydetti. Siyah-beyazlılarda, ilk golü atan Burak Yılmaz, iki de asist yaptı. Yukatel Denizlispor'un tek golü 53. dakikada Oscar Estupinan'dan geldi.

Bu galibiyetin ardından Beşiktaş puanını 47'ye yükseltti. Yukatel Denizlispor 31 puanda kaldı.

Süper Lig'de gelecek hafta Yukatel Denizlispor, Çaykur Rizespor'a konuk olacak. Beşiktaş, Konyaspor'u ağırlayacak.

DENİZLİSPOR 1-5 BEŞİKTAŞ

90 MAÇ BİTTİ

78'GOL! Diaby attı Beşiktaş skoru 5-1'e getirdi.

Oyuncu Değişikliği76'Beşiktaş'ta Jeremain Lens'in yerine Abdoulay Diaby oyuna girdi.

Deplasman Golü75'Adem Ljajic takımının 4. golünü attı.

Deplasman Golü 67'GOL! N'Koudou takımını 3-1 öne geçirdi.

61'GOL! Gökhan Gönül takımının ikinci golünü attı.

53'GOL! Estupinan attı maçta yeniden eşitlik sağlandı.

51'Burak Yılmaz'ın kullandığı serbest vuruşta top kaleci Tolgahan'da kaldı.

Pozisyon50'Beşiktaş ceza sahasına yakın bir noktadan serbest vuruş kullanacak.



49'Mustafa Yumlu'nun savunma arkasına doğru gönderdiği uzun top kaleci Ersin'de kaldı.

DEVRE ARASI

45'İlk yarının sonuna 2 dakika eklendi

38'Denizlispor gole yaklaştı! Ceza yayı üzerinde topla buluşan Murawski'nin köşeye giden vuruşunu kaleci Ersin çıkarmayı başardı.



35'Denizlispor'da Olcay'ın sol kanattan yaptığı orta kaleci Ersin'de kaldı.



32'Denizlispor'da ceza sahasının sağ çaprazında topla buluşan Lopes'in vuruşu yandan auta gitti.

29'Denizlispor'da Rodallega'nın ceza sahası dışından çektiği şut farklı şekilde auta gitti.



23'Beşiktaş'ta ceza sahasının sol çaprazında topla buluşan N'Koudou'nun vuruşu savunmadaki Mustafa Yumlu'dan geri döndü.

20'Ceza sahası içinde topla buluşan Olcay Şahan şutunu çekmek üzereyken savunma araya girdi ve tehlikeyi uzaklaştırdı.



18'Kullanılan serbest vuruşta Beşiktaş savunması topu uzaklaştırdı.



17'Denizlispor ceza sahasına yakın bir noktadan serbest vuruş kullanacak.



15'Geride kalan 15 dakikalık dilimde Beşiktaş maçın hakimi...



14'Ljajic'in kullandığı köşe vuruşuna Elneny yükseldi ama istediği gibi kafa vuramadı.

10'GOL! Burak Yılmaz attı Beşiktaş 1-0 öne geçti.

9'Beşiktaş gole çok yaklaştı! Adem Ljajic çalımlarla ceza sahasına girdikten sonra şutunu çekti kaleci Tolgahan topu kornere çeldi.

2'Denizli'de yaklaşık 10 dakikadır havai fişek atılıyor. Sergen Yalçın ve



Bülent Uygun, oyunculara seslerini ulaştıramadıkları için 'Durdurun havai fişekleri' şeklinde tepki gösterdi.



Maç Başladı 1'Hakem düdüğü çaldı ve maç başladı.

İLK 11'LER

DENİZLİSPOR: Tolgahan, Lopes, Mustafa, Oğuz, Bergdich, Murawski, Kibong, Aissati, Olcay, Sacko, Rodallega

TEKNİK DİREKTÖR: Bülent Uygun

BEŞİKTAŞ: Ersin, Gökhan, Roco, Ruiz, Rıdvan, Atiba, Elneny, Ljajic, N'Koudou, Lens, Burak Yılmaz.

TEKNİK DİREKTÖR: Sergen Yalçın