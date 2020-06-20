Başkan Erdoğan talimat verdi: İstanbul'da kurulacak

Başkan Erdoğan Türkiye-Malezya-Pakistan üçlüsünün kuracağı kanal için İstanbul merkezli, İngilizce yayın yapacak medya ve iletişim merkezi kurulması talimatını verdi.

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İletişim Başkanı Fahrettin Altun sosyal medyadan yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı; Eylül ayında Sayın Cumhurbaşkanımız Malezya ve Pakistan’ın liderleriyle birlikte, İslamofobi’nin neden olduğu sorunlarla mücadele etmek üzere İstanbul merkezli, İngilizce yayın yapacak medya ve iletişim merkezi kurulması talimatını vermişlerdir.