Sisi'den Libya tehdidi: Müdahale ederiz!

Mısır'da yönetimi darbeyle ele geçiren Sisi, Batı Askeri Tugayı'nı ziyaret etti. Darbeci Sisi burada yaptığı açıklamada Türkiye'nin Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti hükümeti ile birlikte Hafter'e karşı başarılı ilerleyişini hazmedemeyerek haddi aşan ifadelerde bulundu.

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Sisi ziyareti sırasında yaptığı konuşmada Mısır ordusunun Libya'ya müdahale edebileceğini söyledi. Sisi, Türkiye'nin Libya'nın meşru hükümeti ile birlikte darbeci Hafter'e karşı gerçekleştirdiği ilerleyişi hazmedemeyerek "Libya'daki son gelişmeler Mısır'a yasal olarak müdahale hakkının yolunu açmıştır." ifadelerini kullandı.

Sisi'nin açıklamaları şu şekilde;

"Mısır ordusu bölgenin en güçlü ve en zeki ordusudur. Kendisine neyin tehdit olduğunu bilir ve buna cevap verir. Bu dakikadan sonra askerlerimizi sınır boyunca her türlü harekata hazır olduğu gibi sınır ötesi harekata da hazırdır. Libya'daki son gelişmeler Mısır'a yasal olarak müdahale hakkının yolunu açmıştır. Cufre ve Sirte kırmızı çizgidir. Her iki taraf da bu çizginin ötesine geçmemeli bundan sonra siyasi çözüm yolu aranmalıdır. İki taraftan birisini bu çizginin batısına ya da doğusuna geçerse Mısır için müdahale hakkı saklıdır. Ve ordumuz bu hakkı kullanacaktır."

KAYNAK: HABER7