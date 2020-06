Marmara Üniversitesi Hastanesi'ne Prof. Dr. Asaf Ataseven'in ismi verildi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Marmara Üniversitesi Hastanesi'nin açılışında konuştu. Erdoğan, demokrasi ve kalkınma mücadelesinde yeni bir döneme girildiğine vurgu yaparak, Türkiye'yi dünyanın en büyük 10 ekonomisine sokma hedeflerinin temelinin de atıldığını ifade etti.

Abone ol

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, açılışı gerçekleştirilen Marmara Üniversitesi Hastanesi'ne 10 yıl Vakıf Gureba Hastanesi'nin başhekimliğini yapan ve "gariplerin dostu" olarak bilinen Prof. Dr. Asaf Ataseven'in isminin verildiğini de açıkladı.

Başkan Erdoğan, Türkiye'nin Avrupa'daki toplam kapasiteye yaklaşan yoğun bakım yatak sayısı ve 1 milyon 100 bini bulan sağlık personeli sayısıyla bu zor sürecin altından başarıyla kalktığını anlattı.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sağlık Bakanlığı Marmara Üniversitesi Hastanesi Açılış Töreni’ne katıldı. Erdoğan'ın burada yaptığı açıklamasından satır başları şöyleydi;

Marmara Üniversitemizin ülkemize hayırlı olmasını Allah'tan niyaz ediyorum. Yüklenici firmaları, mühendisinden işçisine hepsini tebrik ediyorum. Türkiye'nin alt yapı ve temel hizmetler alanında son 18 yılda kat ettiği mesafeyi yaşadığımız her krizde yeniden keşfediyoruz.

'İnatla ülkelerini kötülemeyi sürdürüyorlar'

Bunlar batı ülkelerindeki her şeyin çok iyi, biz de ise her şey çok kötü, kalitesiz görürler. Yine bunlar batı karşısında olabildiğince ezik, kendi halkına karşı son derece küstahtırlar. Yıllardır bu zihniyete Türkiye'nin eskisi gibi olmadığını anlatmaya çalışıyoruz ama nafile. İnatla ülkelerini kötülemeyi sürdürüyorlar. Maskeden solunum cihazına, ilacına kadar her konuda gelişmiş ülkeler sıkıntılar yaşamışlardır. Aynı ülkeler bunun yanında sağlık hizmetleri konusunda adeta çuvalladı. Ne hastane kapasitelerinin ne sağlık sigortası sistemlerinin rutinin biraz üstüne çıkan bir durumda kaldıramayacağı ortaya çıktı. Türkiye bu sürecin altından başarıyla kalkmıştır.

Türkiye dünyada eşine az rastlanır kapsam ve genişlikteki genel sağlık sigortası ile tüm vatandaşlarına ücretsiz hizmet sunabilen bir hale gelmiştir.

İstanbul'da 2 acil durum hastanesini, 600 yataklı Okmeydanı Cemil Taşçı Hastanesi'ni hizmete kattık. Bugünde açılışını yaptığımız bu hastanemizin İstanbul'umuza ve milletimize kazandırıyoruz. İstanbul havalimanımızdan barajlarımıza, Karsımıza da barajımızı kazandırdık.

'Sokakları karıştırarak milli beraberliğimize saldırdılar'

Kendi ülkesine, halkına kör sağır hissiz olanlara ne yapsak farketmez. Milletimizin, kendisine getirdiğimiz hizmetleri gördükleri için hep yanımızda yer aldı. Türkiye'yi diğer ülkelerden ayıran en önemli farklardan biri, mücadeleyi sadece demokrasi ekonomi alt yapı alanında vermemesidir. Dünyada bizim gibi birçok cephede mücadele sürdüren bir ülke yoktur. Sokakları karıştırarak milli beraberliğimize saldırdılar. Vesayet güçlerinin oyunlarıyla ayağımızı kaldırmaya çalıştırlar. Yargı Emniyet kumpasıyla bileklerimize kelepçe takmak istediler. Vatanı parçalamayı denediler. İçeride ve dışarıda nice ittifaklar kumpaslarla kendi tuzaklarını uygulamaya çalıştılar. Milletimizin mücadelesine çarpık geri döndüler.

'Mücadelemizde yeni bir döneme giriyoruz'

Ekonomimiz çökertme çabalarına karşı, istihtamı teknoliji üretimi yükselttik. Böylece geçmişin ihmallerini telafi etmenin ötesinde Türkiye'yi dünyanın en büyük 10 ekonomiye sokma hedeflerinin temelini oluşturduk. Demokrasi ve kalkınma mücadelemizde yeni bir dönemine giriyoruz. Salgın döneminin ardıdan dünyada siyasi ilişkiklerin yeninden şekilleneceği açıkça görünüyor. Türkiye, yeni döneme en hazırlıklı girecek ülkelerden biri olarak görünüyor. Bunun için öncelikle önümüzdeki kısa vadali sıkıntıyı aşmamız gerekiyor. Salgını ülkemizden ne kadar hızlı uzaklaştırırsak o kadar hızlı yol alırız. Hep birlikte salgını yenmek için kurallara uymalıyız.

'Tmm yani tamam'

Son günlerde vaka ve vefat sayılarında bir miktar görünüyor. Maske, mesafe temizlik ilkelerini temizlik maske mesafe diye değiştirmek istiyorum, yani TMM, yani "tamam"

"Asaf hocamız tam bir vakıf insanıydı"

Gönül arzu ederdi ki bugün hastane açılışımızı kendi mekanında yapsaydık. Fakat korona sebebiyle acil durum mekanı olduğu için oraya girmek sıkıntı olabilirdi. O yüzden açık mekanda yapıyoruz. Hastanemizi şehrimize kazandırmakta emeği geçenleri kutluyorum. Marmara Üniversitemiz ile Sağlık Bakanlığımızın birlikte kazandırdığı bu hastanemize Prof. Dr. Asaf Atasever hocamızın adını vermeyi kararlaştırdık. İnşallah Asaf hocamızın adıyla burayı anacağız. Bu mekan var olduğu sürece Asaf hocamız da burada anılmış olacak. Asaf hocamız tıb alanında yaptığı hizmetler dışında tam bir dava adamı, tam bir vakıf insanıydı. Bu ülkede zor zamanlarda verdiği çetin mücadeleyle hayatı geçmiştir. Her vakıf insanı gibi onun da en büyük gayesi imanlı, donanımlı, başarılı, vatanına ve milletine sadık, ülkesine hizmet edecek nesillerin yetişmesine katkı sağlamak olmuştur. Hocamızın en büyük özelliği her şart altında doğruyu konuşmak olarak bilinirdi. Asaf hocamızı bir kez daha rahmetle yadediyorum.