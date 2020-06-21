Ahmet Nur Çebi: "Gençlerle yola devam edeceğiz"

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, 5-1 kazanılan Denizlispor maçı sonrası açıklamalarda bulundu.

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Ahmet Nur Çebi'nin maç sonu sözleri şu şekildeydi:

"Gençlerle yola devam etmek istediğimizi belirttik ve bu şekilde devam edeceğiz. Niyetim 4 altyapıdan, 3-4 tane de scoutun bulduğu yabancı oyunculardan, bize destek verecek, futbolcularımıza güç verecek oyuncular. Biz şampiyonluktan uzak bir takım kuracağımızı söylemiyoruz. Şampiyonluklara oynayacağız."

"Bağış kampanyamız önemli. Bütün taraftarlarımızdan kulübümüze yardım rica ediyorum."