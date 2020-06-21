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Edremit'te otomobil cayır cayır yandı

BALIKESİR’in Edremit ilçesinde seyir halindeki bir otomobil alev alev yandı.

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Edinilen bilgiye göre olay, Akçay Caddesi üzerinde akşam saatlerinde meydana geldi. Akçay istikametinden gelmekte olan 67 EY 695 plakalı otomobilde bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede tüm aracı sardı. Edremit İtfaiye Amirliği ekiplerinin kısa sürede müdahalesi sonrası otomobildeki yangın söndürülürken, amatör bir cep telefonu tarafından geceyi aydınlatan otomobil yangını saniye saniye görüntülendi.

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