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Trump'ın görevden aldığı Halkbank davası savcısı Berman istifa etti!

ABD'de Başkan Donald Trump yönetimi ile gerginlik yaşayan New York Güney Bölge Başsavcısı Geoffrey Berman görevinden istifa etti. Berman dün Trump tarafından görevinden alınmıştı...

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ABD'de Başkan Donald Trump yönetimi ile gerginlik yaşayan New York Güney Bölge Başsavcısı Geoffrey Berman görevinden istifa etti.
ABD Adalet Bakanı William Barr tarafından cuma günü görevinden ayrılması istenen Berman'ın, görevine devam edeceği yönündeki açıklamasından bir gün sonra istifa etmesi dikkati çekti.

'Vekaleten atama sonrası görevimden ayrılıyorum'

Berman, istifasına ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, Barr'ın kendisine gönderdiği tebliğ mektubuna atıfta bulunarak, "Adalet Bakanı Barr'ın hukukun normal işleyişine saygı gösterme ve yerime vekaleten Başsavcı Yardımcısı  Audrey Strauss'i atama kararı ışığında şu andan itibaren New York Güney Bölge Başsavcılığı görevimden ayrılmış bulunuyorum." ifadesini kullandı.

Yerine atanan Strauss için ne dedi?

Berman, Strauss için "oldukça zeki, disiplinli ve etkili bir hukukçu" değerlendirmesinde bulundu, kendisiyle çalışmaktan onur duyduğunu belirtti.

İstifa kararı Barr'ın mektubundan sonra geldi

Barr, cuma günü istifa etmeyeceğini açıklayan Berman'a, Trump'ın kendisini görevden aldığını bildiren bir mektup gönderdi.

Barr, mektupta, "Maalesef dün gece yapmış olduğunuz açıklamayla kamu hizmeti yerine şovu seçtiniz. İstifa etme niyetiniz olmadığını beyan ettiğiniz için Başkan'dan bugün itibarıyla sizi görevden almasını istedim ve kendisi de bunu yaptı." ifadelerine yer verdi.

Berman'ın yerine resmi bir atama gerçekleşene kadar Başsavcı Yardımcısı Audrey Strauss'in vekalet edeceğini kaydeden Barr, Berman'dan iki hafta içinde görevinden ayrılmasını istedi.

Halkbank davasına bakan hakim olarak da bilinen Berman, daha önce Trump'ın eski avukatı Michael Cohen ve halen Trump'ın kişisel avukatlığını yapan Rudy Giuliani gibi birçok isme ilişkin yürüttüğü soruşturmalarla tanınıyor.

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