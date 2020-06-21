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Kocaeli'de kocası boşanmak isteyince iş yerini ateşe verdi

İhlas Haber Ajansı

KOCAELİ'de E.İ., kendisinden boşanmak isteyen eşiyle arasında çıkan tartışma üzerine kocasının iş yerini ateşe verdi. İtfaiye ekiplerinin müdahale etmesiyle söndürülen yangın, iş yerinde maddi hasarlara neden oldu.

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Olay, Kocaeli’nin Gölcük ilçesi Merkez Mahallesi Preveze Caddesi’nde bulunan bir iş merkezinde meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, E.İ. isimli kadın ile kendisinden boşanmak isteyen eşi A.İ. arasında tartışma çıktı. Tartışma sonrasında E.İ. eşinin iş merkezinde bulunan iş yerine giderek dükkanı ateşe verdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Kısa süre sonra olay yerine intikal eden itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek diğer iş yerlerine sıçramasını önledi. Ekipler tarafından yangın kısa sürede söndürüldü.

Koca karakola gidip şikayetçi oldu

Çıkan yangında can kaybı yaşanmazken iş yerinde maddi hasar oluştu. Yaşanan olay sonrasında polis merkezine giden A.İ., eşi E.İ.’nin iş yerini kundakladığını iddia ederek şikayetçi oldu. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

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