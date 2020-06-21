Kadıköy'de evlilik teklifi için gittikleri parkta kurşunların hedefi oldular
KADIKÖY'de evlilik teklifi yapmak için gittikleri parkta kavga eden grubu uyaran kişilerin üzerine ateş açıldı. Olayda 2'si evlilik teklifi yapmak için parka gidenlerden 1'i ise kavga eden gruptan olmak üzere 3 kişi yaralandı.
İstanbul Kadıköy'de evlilik teklifi yapmak için gittikleri parkta kavga eden grubu uyaran kişilerin üzerine ateş açıldı. Olayda 2'si evlilik teklifi yapmak için parka gidenlerden 1'i ise kavga eden gruptan olmak üzere 3 kişi yaralandı.
Olay Fenerbahçe Mahallesi Fener Kalamış Caddesi'ndeki Kalamış Parkı'nda saat 00.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, parkta henüz bilinmeyen nedenle iki grup arasında kavga çıktı.
Evlilik teklifi yapmak için parka geldiği öğrenilen bir başka grup da kavga eden grubu uyarmak istedi. Bu esnada, kavga eden grup içinden bir kişi silahını çıkararak kendilerini uyaranların üzerine ateş açtı.
Olayda 2'si evlilik teklifi yapmak için parka gelen gruptan 1'tanesi ise kavga eden gruptan olmak üzere 3 kişi vücutlarına isabet eden kurşunların etkisiyle yaralandı.