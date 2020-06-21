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HABER /  DÜNYA

ABD'nin Minneapolis kentinde silahlı saldırı dehşeti! 10 kişi vuruldu

ABD'nin Minnesota eyaletinin Minneapolis kentinde bir silahlı saldırı gerçekleşti. Polis, 10 kişinin vurulduğunu bildirdi.

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AP'nin aktardığına göre, Minneapolis Polis Departmanı şehir merkezinde bir silahlı saldırı gerçekleştiğini ve 10 kişinin vurulduğunu aktardı. Bazı kişilerin ağır yaralı olduğu belirtildi. Saldırının kaynağına ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.

Minneapolis kentinde geçen haftalarda siyah vatandaş George Floyd'un polisin boynuna bastırarak ölmesi sonucu ırkçılık ve polis şiddeti karşıtı protestolar başlamıştı. Minnepolis'teki protestolar kısa süre içinde diğer eyaletlere ve ülkelere sıçramıştı. 

Ayrıntılar geliyor...

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