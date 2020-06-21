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CHP’li vekillere 217 fezleke! CHP'li Özel: Yargılanıp mahkum olan kişi sayısı 80 kat arttı

CHP’li 95 Milletvekili hakkındadaki 217 fezleke dokunulmazlıkların kaldırılması istemiyle TBMM’ye gönderildi. Dosyalardan 141’inin içeriğinde “Cumhurbaşkanına hakaret’’ iddiası var.

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“Cumhurbaşkanına hakaret suçu ceza yasasından çıkarılmalıdır." diyen CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, "Bu madde, parlamenter demokrasilerdeki tarafsız Cumhurbaşkanı için hazırlanmış bir düzenlemedir. Bugünkü sisteme göre değildir ve kaldırılmalıdır." tepksini gösterdi.

"Yargılanıp mahkum olan kişi sayısı 80 kat arttı"

"Siyasi rakibimize yöneltilen her eleştiri dava konusu oluyor. Bu durum yargı eliyle siyasete müdahaledir'' diye CHP'li Özel, şunları kaydetti:

Bu yasa maddesi suistimal ediliyor. Demirel döneminde 71, Necdet Sezer döneminde 82, Abdullah Gül döneminde 233 kişi Cumhurbaşkanına hakaret iddiası ile yargılanıp mahkum oldu. Erdoğan döneminde ise bu rakam 5 bin 683'e yükseldi ve yükselmeye devam ediyor. Bu yasa maddesinden yargılanıp mahkum olan kişi sayısı, Demirel dönemine kıyasla 80 kat arttı.

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