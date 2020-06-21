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'Savunma Yürüyüşü' TBB'yi karıştırdı! Feyzioğlu ve Durakoğlu karşı karşıya

TBB Başkanı Metin Feyzioğlu'nun 'Savunma Yürüyüşü' ile ilgili yaptığı açıklamalara tepki gösteren İstanbul Barosu Başkanı Av. Mehmet Durakoğlu "Feyzioğlu artık bir avukatlık sorunudur." diye konuştu.

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CNN Türk’te Hakan Çelik’in programına konuk olan Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkanı Metin Feyzioğlu, 80 baro başkanının Ankara'ya başlattığı 'Savunma Yürüyüşü' ile ilgili "Bu yürüyüş avukatların yargının sorunlarını çözmek için midir? Yoksa başka bir şey için midir?" ifadelerini kullandı.

Feyzioğlu'nun sosyal medyada olay yaratan açıklamarıyla ilgili konuşan İstanbul Barosu Başkanı Av. Mehmet Durakoğlu ise "Feyzioğlu artık bir avukatlık sorunudur." diyerek sert tepki gösterdi.

"Yoksa başka bir şey için midir?"

'Savunma Yürüyüşü'ne ilişkin değerlendirmelerde bulunan Feyzioğlu, şunları kaydetti:

Bir kere 80 baro yürümüyor, 30 civarında baro yürüyor. Bu onların demokratik hakkı. Sorun gerçekten bu yürüyüş avukatların yargının sorunlarını çözmek için midir? Yoksa başka bir şey için midir? Çoklu baro kavramına karşıyız. 80 baromuz da karşı. Bir ilde birden fazla baro kurulmasına izin veren bir düzenlemeyi istemiyoruz. Yargının üç ayağından biri olan barolar için yanlış buluyoruz. Sayın Cumhurbaşkanına da anlattım.

"Feyzioğlu artık bir avukatlık sorunudur"

Baro Başkanlarından peş peşe açıklamalar gelirken İstanbul Barosu Başkanı Av. Mehmet Durakoğlu, şunları söyledi:

Metin Feyzioğlu’nun bugünkü beyanları, onu bütün açıklığı ile anlamak için yeterlidir: Feyzioğlu artık bir avukatlık sorunudur. Konuştuğumuz yasa teklifinin yazıcısıdır, katibidir, fikir babasıdır. Metin Feyzioğlu beni temsil etmiyor.

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