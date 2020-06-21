Dikkat! Meteoroloji illeri sıralayıp uyarıda bulundu kuvvetli sağanak yağış geliyor

Meteoroloji'den yapılan son açıklamaya göre Türkiye'de bugün yağışlı hava hakim. Marmara, Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda sağanak yağış beklenirken İstanbul ve Ankara'da da bugün yağışlı hava söz konusu.Abone ol
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı iç
kesimlerde 2 ila 4 derece artacak, diğer yerlerde değişmeyecek ve mevsim
normalleri civarında seyredecek.
Rüzgarın, genellikle kuzey ve kuzeybatı, Akdeniz kıyıları ile güneydoğu kesimlerde güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, yağış alan yerlerde ise yağış anında yer yer kuvvetli olarak eseceği tahmin ediliyor.
Gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor:
Afyonkarahisar, Uşak, Kütahya, Adana, Mersin, Batman ve Siirt çevreleri ile
Hatay'ın kıyı, Diyarbakır'ın doğu kesimlerinde sağanak ve gök gürültülü
sağanak yağış bekleniyor. Bayburt, Artvin, Erzurum, Kars, Ardahan, Ağrı, Muş, Bitlis, Şırnak ve Hakkari çevrelerinde yağışlar kuvvetli olacak.
21 Haziran'da günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:
Ankara: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 26
İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök
gürültülü sağanak yağışlı 28
İzmir: Parçalı ve az bulutlu 33
Adana: Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 31
Antalya: Parçalı az bulutlu 30
Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde yerel olmak
üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 26
Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde yerel olmak
üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 25
Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök
gürültülü sağanak yağışlı (Yağışların öğle saatlerinden sonra yer yer kuvvetli olması bekleniyor.) 20
Diyarbakır: Parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra doğusu yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 32