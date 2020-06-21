BIST 113.612
DOLAR 6,85
EURO 7,65
ALTIN 384,01
HABER /  GÜNCEL

Dikkat! Meteoroloji illeri sıralayıp uyarıda bulundu kuvvetli sağanak yağış geliyor

Meteoroloji'den yapılan son açıklamaya göre Türkiye'de bugün yağışlı hava hakim. Marmara, Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda sağanak yağış beklenirken İstanbul ve Ankara'da da bugün yağışlı hava söz konusu.

Abone ol

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı iç
kesimlerde 2 ila 4 derece artacak, diğer yerlerde değişmeyecek ve mevsim
normalleri civarında seyredecek.

Rüzgarın, genellikle kuzey ve kuzeybatı, Akdeniz kıyıları ile güneydoğu kesimlerde güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, yağış alan yerlerde ise yağış anında yer yer kuvvetli olarak eseceği tahmin ediliyor.

Gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor:

Afyonkarahisar, Uşak, Kütahya, Adana, Mersin, Batman ve Siirt çevreleri ile
Hatay'ın kıyı, Diyarbakır'ın doğu kesimlerinde sağanak ve gök gürültülü
sağanak yağış bekleniyor. Bayburt, Artvin, Erzurum, Kars, Ardahan, Ağrı, Muş, Bitlis, Şırnak ve Hakkari çevrelerinde yağışlar kuvvetli olacak.

21 Haziran'da günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 26

İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök
gürültülü sağanak yağışlı 28

İzmir: Parçalı ve az bulutlu 33

Adana: Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 31

Antalya: Parçalı az bulutlu 30

Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde yerel olmak
üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 26

Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde yerel olmak
üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 25

Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök
gürültülü sağanak yağışlı (Yağışların öğle saatlerinden sonra yer yer kuvvetli olması bekleniyor.) 20

Diyarbakır: Parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra doğusu yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 32

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri Babalar günü mesajı resimli duygusal kısa babalar günü sözleri-2020 Galeriye Gözat
SON DAKİKA HABERLERİ
Kanıyla 'Beni Ragıp vurdu' yazan Nurtaç Canan konuştu: Davam kim vurduya gitsin istemedim
Maske takmayanlara 900 lira ceza kesilecek! Yarından itibaren başlıyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan, o yüzüğü sahibine iade etti!
Ankara’da kaçak pavyona baskın! Alem yapan 36 kişiye 113 bin TL ceza
CHP'li Sarı'nın cezasını Yargıtay onadı! Belediye başkanlığı düşecek mi?
Berat Albayrak'ın babası Sadık Albayrak 1850 metrede Robinson Crusoe hayatı yaşıyor
ÖNCEKİ HABERLER
LGS yüzdelik dilimleri taban puanları LGS nitelikli okullar 2020 MEB
CHP’li vekillere 217 fezleke! CHP'li Özel: Yargılanıp mahkum olan kişi sayısı 80 kat arttı
Kafe ve restoranlardaki gizli tehlike! Prof. Ceyhan uyardı koronavirüs bulaşıyor
Karne sorgulama ekranı MEB TC ile karne görüntüleme 2020
Koronavirüs salgınında Brezilya, Meksika ve Hindistan'dan ürküten veriler geldi
Babalar günü bugün mü 2020 babalar günü tarihi ne zaman?
Yorumlar 1 yorum