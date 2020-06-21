Dikkat! Meteoroloji illeri sıralayıp uyarıda bulundu kuvvetli sağanak yağış geliyor

Meteoroloji'den yapılan son açıklamaya göre Türkiye'de bugün yağışlı hava hakim. Marmara, Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda sağanak yağış beklenirken İstanbul ve Ankara'da da bugün yağışlı hava söz konusu.

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı iç

kesimlerde 2 ila 4 derece artacak, diğer yerlerde değişmeyecek ve mevsim

normalleri civarında seyredecek.

Rüzgarın, genellikle kuzey ve kuzeybatı, Akdeniz kıyıları ile güneydoğu kesimlerde güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, yağış alan yerlerde ise yağış anında yer yer kuvvetli olarak eseceği tahmin ediliyor.

Gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor:

Afyonkarahisar, Uşak, Kütahya, Adana, Mersin, Batman ve Siirt çevreleri ile

Hatay'ın kıyı, Diyarbakır'ın doğu kesimlerinde sağanak ve gök gürültülü

sağanak yağış bekleniyor. Bayburt, Artvin, Erzurum, Kars, Ardahan, Ağrı, Muş, Bitlis, Şırnak ve Hakkari çevrelerinde yağışlar kuvvetli olacak.

21 Haziran'da günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 26

İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök

gürültülü sağanak yağışlı 28

İzmir: Parçalı ve az bulutlu 33

Adana: Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 31

Antalya: Parçalı az bulutlu 30

Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde yerel olmak

üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 26

Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde yerel olmak

üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 25

Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök

gürültülü sağanak yağışlı (Yağışların öğle saatlerinden sonra yer yer kuvvetli olması bekleniyor.) 20

Diyarbakır: Parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra doğusu yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 32