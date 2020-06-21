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Mersin'de yaşını duyan inanamıyor doğum gününü böyle kutladı

Demirören Haber Ajansı

MERSİN'de yaşayan tanınmış sümerolog Muazzez İlmiye Çığ, 107’nci yaşına ayak bastı. İlmiye Çığ, gençlere önerilerde bulunarak “Çok okuyun, çok çalışın” dedi.

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Mersin’deki evinde kızı Esin Çığ ile birlikte yaşayan İlmiye Çığ’a sürpriz doğum günü kutlaması düzenlendi.

Çığ'ın evinin bahçesindeki kutlamada, Büyükşehir Belediyesi Kent Orkestrası müzik dinletisi sundu. Kutlama için herkese teşekkür eden İlmiye Çığ, gençlere de öğütlerde bulundu. 

“Çok okuyun, çok çalışın” diyen Muazzez İlmiye Çığ, “Gençler aydınlıktan ayrılmasınlar. Atatürk’ün yolundan ayrılmasınlar. Memleket için geleceğiniz için kendiniz için en doğru yol bu yoldur. Biz okurken tek amacımız bir an önce mezun olup ülkemize yardım etmekti. Çünkü o kadar geri kalmış bir ülkeydik ki. Bu kadar geri kalmış bir ülkenin 80 yılda bu hale gelmesi son derece büyük bir şey. Avrupa’nın 400 yılda yaptığını biz 80 yılda gerçekleştirdik. Bu çok önemli. Memleketimizin istikbali için çok ümitliyim” dedi.

"Çok yiğit, çok cesur, birikimli bir hanımefendi"

Muazzez İlmiye Çığ’ı yeni yaşında yalnız bırakmayan Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan ise “Muazzez İlmiye Çığ’ın 107’nci yaşını kutluyoruz. Mersin’de olmasından dolayı çok mutluyuz. Çok yiğit, çok cesur, birikimli bir hanımefendi. Gençlere çok önem veriyor. Bunu bugün bir kez daha dile getirdi. Yazılarıyla hepimize örnek oluyor” diye konuştu.

Ziyaretlerden dolayı mutlu olan Muazzez İlmiye Çığ, kendisi için hazırlanan pastadaki mumları üfledi. 

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