İzmir'de 18 yıl önce kaçırıldı! Babası kapı kapı gezip ilan asıyor bulana ödül verecek

Olay 2002 yılı Haziran ayında, Karşıyaka'da meydana geldi. İlçede market işleten ve o zaman 30 yaşında olan Osman Dikici, evinin önünden aracına bineceği sırada kimliği belirsiz kişilerce otomobile bindirilip kaçırıldı. Dikici'nin ailesi, o günden itibaren çocuklarını aramaya başladı. Dikici ailesi hem polise haber verdi hem de kendi imkanlarıyla çocuklarını aramayı sürdürdü. Ancak aramalardan hiçbir sonuç çıkmadı. Öte yandan aile, evladını bulana 20 bin TL ödül vereceğini aktardı...