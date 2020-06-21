İzmir'de 18 yıl önce kaçırıldı! Babası kapı kapı gezip ilan asıyor bulana ödül verecek
İZMİR'de 18 yıl önce arabaya bindirilip kaçırıldığı öne sürülen Osman Dikici'den ses seda yok. Aile, evlat hasretiyle yanıp tutuşurken artık ölüsüne bile razı olduğunu belirtiyor.
Olay 2002 yılı Haziran ayında, Karşıyaka'da meydana geldi. İlçede market işleten ve o zaman 30 yaşında olan Osman Dikici, evinin önünden aracına bineceği sırada kimliği belirsiz kişilerce otomobile bindirilip kaçırıldı. Dikici'nin ailesi, o günden itibaren çocuklarını aramaya başladı. Dikici ailesi hem polise haber verdi hem de kendi imkanlarıyla çocuklarını aramayı sürdürdü. Ancak aramalardan hiçbir sonuç çıkmadı. Öte yandan aile, evladını bulana 20 bin TL ödül vereceğini aktardı...
1 ay önceki ihbardan da sonuç çıkmadı: Aramaların yanı sıra birçok sahte ihbarda da bulunuldu. Osman Dikici'nin babası Kemal Dikici ile yakınlarının arayışı ise hiçbir zaman bitmedi. Son olarak yaklaşık 1 ay önce, polise yapılan bir ihbar üzerine yapılan soruşturmadan da bir sonuç çıkmadı.
Oğlu Osman Dikici'nin bulunması için tüm yollara başvurduğunu anlatan Kemal Dikici, herhangi bir sonuca ulaşmaları halinde bilgi ya da ipucu verene ödül vereceklerini dile getirdi.
'1 ay kalacak' dedi, o günden beri yok"
Baba Dikici, "22 Haziran 2002'de bize bir telefon geldi. Siz 'Osman'ın babası mısınız, Osman bizim elimizde, bir ay kalacak' dedi. O günden beri Osman 18 senedir yok. Gitmediğim başvurmadığım yer kalmadı. Ama hiçbir haber yok. 18 yıldır çektiğimi Allah ile ben biliyorum. Herkesten yardım bekliyorum. Gücümün yettiği kadar uğraşıyorum" dedi.