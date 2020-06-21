Tekerlekli sandalyesinden Galatasaray'ı şampiyonluğa taşıdı

KOCAELİ’nin Darıca ilçesinde yaşayan bedensel engelli Cemal Talha Aka(22) oyun konsolunda, takım arkadaşlarıyla birlikte Galatasaray e-spor takımına Şampiyon Kulüpler Kupası’nı kazandırdı.

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Darıca Abdi İpekçi Mahallesi’nde yaşayan Ayşe ve Yusuf Aka’nın 3 çocuğundan biri olan Cemal Talha Aka, Galatasaray E-spor takımı bünyesinde lisanslı sporcu olarak Pro Clubs FIFA 20’de mücadele ediyor.

2 yaşındayken yakalandığı kas erimesi hastalığı nedeniyle tekerlekli sandalyeye mahkum olan Cemal Talha Aka, yaşama sevincini kaybetmeyerek profesyonel sporcu oldu.

Engeli nedeniyle ilkokuldan sonra eğitim hayatına devam edemeyen Aka, küçük yaşlarda 2 kez satrançta Türkiye birincisi olmasının ardından oyun konsolları ile ilgilenmeye başladı. 2016 yılında sosyal medyadan tanıştığı e-spor oyuncuları ile amatör bir takım kurarak maçlara çıkmaya başlayan Cemal Talha Aka, 2019’un Mayıs ayında E-spor Federasyonu ve liglerinin kurulmasının ardından Galatasaray’ın teklifi üzerine kulübün e-spor takımında oynamaya başladı.

Kulübün ikinci kaptanlığını yapıyor

Sarı kırmızılı kulübün ikinci kaptanı olarak Pro Clubs FIFA 20 Turnuvası’nda görev alan Cemal Talha Aka, takım arkadaşları ile birlikte Almanya’nın Hessen Kassel takımını yenerek Şampiyon Kulüpler Kupası’nı kazandı.

"Takımımız çok iyi"

Normal futbol maçları gibi 18 kişilik kadroyla maçlara çıktıklarını ve 11 futbolcuyla mücadele ettiklerini ifade eden Cemal Talha Aka, “Teknik direktörümüz ve teknik menajerimiz Salih Keskin, iyi günde kötü günde her zaman arkamızda oluyor. Kendisine teşekkür ederim. Takımı o belirliyor, ben de saha içindeki organizasyonu belirliyorum. Takımımız çok çok iyi. Hiçbir arkadaşımın hakkını yemek istemiyorum, hepimiz, ‘Nasıl daha başarılı olabiliriz?' sorusuna odaklanmış durumdayız.'' dedi.

"Kötü alışkanlıklardansa bunun gibi spora ilgi duyulsun"

Ailelere seslenerek e-spor konusunda çocukların önlerini kapatmamaları gerektiğini söyleyen Cemal Talha Aka, “Bu oyun artık resmi bir spor olarak kabul ediliyor. El göz koordinasyonunun ne kadar önemli olduğunu, bunun da bir spor olarak kabul edildiğini bilmelerini isterim. Çocuklar ailenin elinin altında, gözünün önünde oluyor. Kötü alışkanlıklardansa, bunun gibi elektronik spora ilgi duyulmasını istiyoruz. Biz artık bunu oyun olmaktan çıkarıp spora döndürdük. Ailelere tavsiyem bu oyuna biraz daha ilgi duymalarıdır.” diye konuştu.