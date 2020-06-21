BIST 113.612
DOLAR 6,85
EURO 7,65
ALTIN 384,01
HABER /  EKONOMİ

Süper güce koronavirüs darbesi! Moody's kredi notunu açıkladı

Anadolu Ajansı

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, koronavirüsün en çok etkilediği ülkelerden ABD'nin kredi notunu 'Aaa' not görünümünü ise 'durağan' olarak teyit etti.

Abone ol

Moody's'ten yapılan açıklamada, ABD'nin istisnai ekonomik gücü, kurumsal sağlamlığının yüksek olması, dolar ile ABD tahvil piyasasının küresel finansal sistemdeki benzersiz ve merkezi rolünün mevcut kredi notunu desteklediği belirtildi.

Hükümetin mali pozisyonunun bozulma hızını artırdı

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının ABD ekonomisi için benzeri görülmemiş zorluklara neden olduğuna işaret edilen açıklamada, salgının hükümetin mali pozisyonunun bozulma hızını artırdığı ifade edildi. ABD ekonomisinin zaman içinde toparlanmasının ve kredi profilinin şoklara karşı dayanıklı kalmaya devam etmesinin beklendiği kaydedildi.

Moody's ABD'nin kredi notunu 'Aaa' ve not görünümünü ise 'durağan' olarak teyit etti.

Doların statüsü etkiledi

Açıklamada, kredi notu görünümünün "durağan" olarak teyit edilmesinin nedenlerine değinilerek, önde gelen uluslararası rezerv para birimi olan doların statüsü ile ABD tahvil piyasasının büyüklüğü ve derinliğinin yanı sıra ülke ekonomisinin çeşitliliği, dinamizmi ve rekabet gücünün artan mali baskıları dengelemeye devam edeceği vurgulandı.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri MAK Danışmanlık anketinden çarpıcı sonuçlar çıktı! 4 parti barajı geçiyor Galeriye Gözat
SON DAKİKA HABERLERİ
Karaman'da bir kişi tartıştığı postacının kulağını ısırarak kopardı
Turizm Bakanı Ersoy'dan koronavirüste ikinci dalga uyarısı: Ekovirüs şeklinde geliyor
'Savunma Yürüyüşü' TBB'yi karıştırdı! Feyzioğlu ve Durakoğlu karşı karşıya
Dikkat! Meteoroloji illeri sıralayıp uyarıda bulundu kuvvetli sağanak yağış geliyor
Kanıyla 'Beni Ragıp vurdu' yazan Nurtaç Canan konuştu: Davam kim vurduya gitsin istemedim
Maske takmayanlara 900 lira ceza kesilecek! Yarından itibaren başlıyor
ÖNCEKİ HABERLER
Mersin'de emekli astsubay dolandırıcıların 'Kredi' oyununa geldi
Koronavirüs etkisi! Mağazalarını yeniden kapatmaya başladı
2. dönem karne sorgulama dönem notu öğrenme nasıl olur?
Iğdır'da 6 yaşındaki Zehra'nın feci ölümü evde yalnız olduğu sırada..
LGS puan hesaplama 2020 LGS taban puana göre hesaplama nasıl yapılır?
Yarın sokağa çıkma yasağı saat kaçta başlıyor, kaçta bitiyor?
Yorumlar