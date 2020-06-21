Antalya'da 9 yılda 50 santimetre uzadı! Hastalığından bir tane daha yok
ANTALYA'da doktorların 3 yıl teşhis koyamadığı, 28 ameliyat geçiren Muhammet Ali (9), hayata sıkı sıkı tutunmaya devam ediyor. Sadece 'Baba' diyebilen Muhammet; midesinden besleniyor, göremiyor.
Kepez ilçesinde yaşayan Osman ve Türkan Eryeşil çiftinin ikinci çocuğu Muhammet Ali, 9 yıl önce dünyaya geldi. 1 kilo 155 gram ve 35 santimetre uzunluğunda doğan Muhammet'in bir süre sonra rahatsızlanması üzerine aile, çocuklarını doktora götürdü. Tahlil ve tetkikler sonucu net bir hastalık tanısı koyulamadı. 3 yıl süren çaba sonunda Hacettepe Üniversitesi ve yurt dışında yapılan tahlillerle Muhammet'in hastalığının, dünyada çok nadir görülen ve doğum sonrası büyüme geriliği olarak adlandırılan Mikrosefalik Osteodisplastik Primordial Dwarfism (MOPD) Tip 1 olduğu ortaya çıktı.
9 yılda 50 santimetre uzadı: Tedavilerine başlanan Muhammet, küçük yaşına rağmen 28 kez ameliyat masasına yattı. Midesinden beslenen çocuğun boyu 9 yılda yalnızca 50 santimetre uzadı. Zamanla görme, konuşma ve yürüme yetilerini kaybeden Muhammet Ali, hayata tutunmaya devam ediyor.
Babasına sarılıyor, gülüyor: Muhammet'in bu süreçteki en yakın arkadaşı ise sürekli yanında duran babası Osman Eryeşil oldu. Babasının evde olmadığı saatlerde ablası Dilara ve kardeşi Ayşegül ile zaman geçiren küçük çocuk, babası eve gelince heyecanlanıyor. Muhammet'in günde 2 kere bacağından iğnesini de babası yapıyor. Kapıdan giren babası kucağına alınca küçük çocuk, gülmeye başlıyor. Muhammet, geceleri de babasına sarılmadan uyumuyor. Konuşamayan Muhammet'in 9 yıl boyunca ağzından çıkan tek kelime ise 'baba' oldu.
"Bizim en değerli varlığımız oğlumuz"
9 yıldır oğluyla birlikte büyük mücadele verdiklerini söyleyen Osman Eryeşil, “Oğlumun bağışıklık sistemi hiç yok, bunun için ilave ilaçlar alıyor ve kontrol altında. Bizim en değerli varlığımız oğlumuz. 3 yıl boyunca yapılan testlerle çocuğumuzun hastalığına teşhis koyulabildi. Hacettepe Üniversitesi ve yurtdışında bazı hastaneler tarafından yapılan testler sonucunda MOPD Tip 1 diye tanım konuldu. Oğlum bugüne kadar 28 ameliyat oldu" dedi.