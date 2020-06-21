Antalya'da 9 yılda 50 santimetre uzadı! Hastalığından bir tane daha yok

"Bizim en değerli varlığımız oğlumuz"

9 yıldır oğluyla birlikte büyük mücadele verdiklerini söyleyen Osman Eryeşil, “Oğlumun bağışıklık sistemi hiç yok, bunun için ilave ilaçlar alıyor ve kontrol altında. Bizim en değerli varlığımız oğlumuz. 3 yıl boyunca yapılan testlerle çocuğumuzun hastalığına teşhis koyulabildi. Hacettepe Üniversitesi ve yurtdışında bazı hastaneler tarafından yapılan testler sonucunda MOPD Tip 1 diye tanım konuldu. Oğlum bugüne kadar 28 ameliyat oldu" dedi.