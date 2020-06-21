Mevlüt Çavuşoğlu babasını ziyarete gitti Babalar Günü'nü böyle kutladı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, kızıyla birlikte ziyaret ettiği babası Osman Çavuşoğlu'nun elini öperek, Babalar Günü'nü kutladı. Bakan Çavuşoğlu, o anlara ait videoyu sosyal medya hesaplarından paylaştı.

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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, memleketi Antalya'nın Alanya ilçesindeki Söbüçimen Yaylası'nda babası Osman Çavuşoğlu'nun Babalar Günü'nü kutladı.

"Baba, oğul, torun"

Kızı İrem Çavuşoğlu'nun da eşlik ettiği Mevlüt Çavuşoğlu, babasının yanına gelip elini öptü. Bakan Çavuşoğlu, o anlarda çekilen bir videoyu 'baba, oğul, torun' mesajıyla sosyal medya hesaplarından paylaştı.

"Allah sizlere selamet versin"

Görüntüde, oğlu hakkında konuşurken gözleri dolan Osman Çavuşoğlu, onu çok özlediğini söylerken, her cuma kendisini aradığından da bahsetti. Baba Osman Çavuşoğlu omzuna dokunduğu Bakan Çavuşoğlu'na, "Allah sizlere selamet versin. Gönlümde seni tuta tuta yaşıyorum oğlum" diye seslendi. Bakan Çavuşoğlu ise babasına, "Allah sizleri başımızdan eksik etmesin" dedi.

Mevlüt Çavuşoğlu'nun paylaştığı video şöyle: