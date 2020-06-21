Hakkari'de yılın babası seçildi! Baba ile oğul sırt sırta Vatan nöbeti tutuyor

Oğlunu bırakmadı, görev süresini uzattı: Hakkari Valiliği emrine ataması yapılan personel, il içi atamalarında ise oğluna yakın olmak için gönüllü olarak Çukurca ilçesi Çığlı Jandarma Karakol Komutanlığında görevlendirildi. İki yıl süreyle oğlunun yakınında vatana hizmet eden Sarıarslan, 2019 ve 2020 atamalarında da görev süresi dolmasına rağmen oğlunu bu önemli ve zor coğrafyada yalnız bırakmamak için görev süresini uzatma talebinde bulundu.