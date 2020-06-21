Aydın'da haberi alan baba kahroldu! Sevdiği kıza kavuşamayan genç canına kıydı

AYDIN'da sevdiği kıza kavuşamayan Mehmet B., (28) eline aldığı iple kendisini bahçedeki ağaca astı. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan genç kurtarılamazken zabıta müdürü babası acı haberi nöbette aldı. Evlat, Babalar gününde aileye, unutulamayacak bir acı yaşattı.

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Özel ofis elamanı olarak çalışan Mehmet B., iddiaya göre, sevdiği kıza kavuşamayınca bunalıma girdi.

28 yaşındaki Mehmet B., dün saat 22.30 sıralarında, Kurtuluş Mahallesi'ndeki evlerinin bahçesinde yalnızken kendisini iple ağaca astı. İpin kopmasıyla düşen Mehmet B., sese koşan yakınlarının çağırdığı sağlık görevlilerince ambulansla Aydın Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Oğlunu ambulansa taşırken sinir krizi geçirdi

Uzun yıllardır İncirliova Belediyesi Zabıta Müdürlüğü'nde çalışan Emrullah B. ise haberi gece vardiyasında nöbette olduğu sırada aldı. Hemen evine giden Emrullah B., oğlu ambulansa taşınırken sinir krizi geçirdi. Babalar Günü öncesi büyük acı yaşayan Emrullah B.'yi, yakınları sakinleştirmeye çalıştı.

Genç adam hastanede vefat etti

Sağlık durumu ağır olan Mehmet B., hastanede doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Polis, Mehmet B.'nin intiharı ile ilgili soruşturma başlattı.