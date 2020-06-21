BIST 113.612
DOLAR 6,85
EURO 7,65
ALTIN 384,01
HABER /  YEREL

Aydın'da haberi alan baba kahroldu! Sevdiği kıza kavuşamayan genç canına kıydı

Demirören Haber Ajansı

AYDIN'da sevdiği kıza kavuşamayan Mehmet B., (28) eline aldığı iple kendisini bahçedeki ağaca astı. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan genç kurtarılamazken zabıta müdürü babası acı haberi nöbette aldı. Evlat, Babalar gününde aileye, unutulamayacak bir acı yaşattı.

Abone ol

Özel ofis elamanı olarak çalışan Mehmet B., iddiaya göre, sevdiği kıza kavuşamayınca bunalıma girdi.

28 yaşındaki Mehmet B., dün saat 22.30 sıralarında, Kurtuluş Mahallesi'ndeki evlerinin bahçesinde yalnızken kendisini iple ağaca astı. İpin kopmasıyla düşen Mehmet B., sese koşan yakınlarının çağırdığı sağlık görevlilerince ambulansla Aydın Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Oğlunu ambulansa taşırken sinir krizi geçirdi

Uzun yıllardır İncirliova Belediyesi Zabıta Müdürlüğü'nde çalışan Emrullah B. ise haberi gece vardiyasında nöbette olduğu sırada aldı. Hemen evine giden Emrullah B., oğlu ambulansa taşınırken sinir krizi geçirdi. Babalar Günü öncesi büyük acı yaşayan Emrullah B.'yi, yakınları sakinleştirmeye çalıştı.

Genç adam hastanede vefat etti

Sağlık durumu ağır olan Mehmet B., hastanede doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Polis, Mehmet B.'nin intiharı ile ilgili soruşturma başlattı.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri Bursa'da İngilizce kursunda büyük panik! Pompalı tüfekle tavana ateş açtı Galeriye Gözat
SON DAKİKA HABERLERİ
Millet İttifakı'nda 'İzmir' kavgası! İYİ Parti'den CHP'li Tunç Soyer'e sert tepki
Bakan Pakdemirli'den 'Kurban Bayramı' açıklaması
Ünlü anketçi Hakan Bayrakçı uğradığı saldırıyı anlattı: Yiyorsa tek gel dedim, 5 kişi geldiler
Prof. Dr. Fatih Tank'tan çarpıcı açıklamalar: 1 Haziran sonrası çok enteresan
Koronavirüsten aslında kimse ölmüyor mu? Prof. Çelik'ten tepki
Adana'da Babalar Günü’nde feci ölüm! Üç çocuk babasıydı…
ÖNCEKİ HABERLER
Takdir-Teşekkür belgeleri nereden alınacak 2020 MEB bilgisi
Kocaeli'de tartıştığı yengesine acımadan ateş etti
65 yaş maaşı alana kurban bayramı ikramiyesi ödenecek mi 2020
Antarktika'da bulunan 68 milyon yıllık fosil yumurta bir mosazora ait olabilir
Kurban bayramı emekli ikramiyesi ödeme tarihi ne zaman?
Babalar günü duygusal kısa resimli babalar günü mesajları
Yorumlar