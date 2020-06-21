Bursa'da İngilizce kursunda büyük panik! Pompalı tüfekle tavana ateş açtı
BURSA’da Ferhat T. (18), İngilizce kursundaki sınıfta, yanında getirdiği pompalı tüfeği çantasından çıkararak, tavana ateş etti. Panikleyen kursiyerler, binadan koşarak çıkarken, Ferhat T. ise polis ekiplerince gözaltına alındı.
Bursa'da öğle saatlerinde, merkez Osmangazi ilçesi Altıparmak Caddesi’ndeki İngilizce kursu verilen binada korku dolu anlar yaşandı. Psikolojik sorunları olduğu öne sürülen Ferhat T., çantasında getirdiği tüfeği çıkarınca büyük panik yaşandı. O da panik anında kursun tavanına ateş açtı.
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Ferhat T., büyük çantayla kursa gelerek, sınıfa girdi. Arkadaşları tarafından moralinin bozuk olduğu gözlenen Ferhat T. ders arasında çantasından pompalı tüfek çıkardı.
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Bu sırada sınıfta olan kursiyerler, panikleyip, binadan koşarak çıktı. Sınıfta yalnız kalan Ferhat T., pompalı tüfekle tavana bir el ateş etti.
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Silah sesini duyan binadaki herkes, korkuyla dışarı çıktı.
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