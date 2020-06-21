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Reuters son dakika olarak duyurdu! Koronavirüs aşısında insanlı deney aşaması

Koronavirüs dünyada can almaya devam ederken Reuters, Çin'in geliştirmekte olduğu Covid-19 aşısında insanlı deney aşamasına geçtiğini duyurdu.

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Dünya Sağlık Örgütü, 467 binden fazla kişinin hayatını kaybettiği koronavirüs salgını için tehlikenin devam ettiğini duyurmuştu.

Vaka ve can kaybı sayısı gün geçtikçe artarken aşı için Çin'den güzel bir haber geldi. Çin, koronavirüs aşısında ikinci aşama olan insanlı deneylere başlandığını duyurdu.

İnsan deneyleri başladı

Reuters'ın haberine göre, Çinli bilim insanlarının üzerinde çalıştığı 6 aşıdan birinin ikinci aşaması olan insan deneylerine geçildi. Araştırmanın 200 katılımcıyla sürdürülen birinci aşaması mayıs ayından beri devam ediyordu.

Enstitünün bugün sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada birinci aşama tamamlandı ve ikinci deney aşamasına geçildiği duyuruldu. Aşı çalışmasının ikinci aşamasında aşının dozajı belirlenecek ve aşının sağlıklı insanlarda bağışıklığı güvenli bir şekilde oluşturup oluşturamayacağına bakılacak.

Bu yıl içinde hazır 

Çin'deki enstitünün duyurusuna göre uzmanlar koronavirüs aşısının bu yıl hazır olması ve Çin'in gelecekteki aşı stoklarına girmesi için bir bitkinin kullanılacağını belirtti. 

Çin Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi başkanı Gao Fu, geçen ay, 2020 yılının sonunda, acil durumlar için özel gereksinimi olan insanlarda deneysel aşıların kullanılabileceğini söylemişti.

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