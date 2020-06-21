İnanılır gibi değil! Koronavirüse aldırış etmeden eğlendiler

İzmit’te dün gece sahil kenarındaki ücretsiz otopark alanına araçları ile gelen yaklaşık 100 genç, araçlardan açtıkları yüksek sesli müzik ile koronavirüs tehlikesini umursamadan eğlendi. Duruma tepki gösteren vatandaşlar ise o anları cep telefon kamerasıyla görüntüledi.