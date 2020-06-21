AK Partili Ünal'dan termik santral açıklaması: Yasal değerlere uyum sağlanmazsa...

Afşin-Elbistan A Termik Santrali'nin 2 ünitesinde incelemede bulunan AK Parti Genel Başkanı Yardımcısı Mahir Ünal, "Çevre ve Şehircilik Bakanlığı da denetimlerini yapacak. Yasal değerlere uyum sağlanmazsa eğer bakanlık bu konuda gereceğini yapacaktır." diye konuştu.

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AK Parti'li Ünal, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, AK Parti Kahramanmaraş milletvekilleri Ahmet Özdemir, İmran Kılıç ve CHP Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nca bir yıl geçici çalışma ruhsatı verilen Afşin-Elbistan A Termik Santrali'nin 2 ünitesinde incelemede bulundu. Santral sahasında incelemede bulunan Ünal ve beraberindekiler, firma yetkililerinden bilgi aldı.

AK Parti'li Ünal, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının geçici faaliyet belgesi vermesinin ardından Türkiye'de kapatılan termik santrallerin, söz konusu şartlara uyup uymadığı konusunda tekrardan bakanlık tarafından denetleneceğini söyledi.

"Eğer yasal değerlere uyum sağlanmazsa..."

Kahramanmaraş'ın siyasi temsilcileri olarak milleti temsilen bugün santralde hem faaliyetleri yerinde denetlediklerini hem de çalışmalar hakkında bilgi aldıklarını ifade ederek, şunları kaydetti:

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın geçici faaliyet belgesi verdiği bu işletmenin faaliyetlerine yasada belirtilen çerçeveye uyup uymadığı yönünde hem yerinde denetim hem de yetkililerden bu konuyla ilgi aldık. Son derece faydalı oldu, yapılan çalışmalara şahitlik ettik. Önümüze konulan bir planlama var. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı da denetimlerini yapacak. Bakanlığın yaptığı denetimler sırasında eğer yasal değerlere uyum sağlanmazsa eğer bakanlık bu konuda gereceğini yapacaktır. Bizim için siyaset olarak önemli olan çevredir. Milletimizin sağlığını, çevrenini yaşanabilirliğini de dikkate alarak önümüzdeki süreci denetlemeye devam edeceğiz."

Ünal, öncelikle çevreyi, çalışan işçilerin haklarını korumakla da sorumlu olduklarını belirterek, "Burada üretilen elektrik devletimizin de ihtiyacı olan bir elektrik. Bütün bu dengeleri gözeterek ama milletimizin sağlığını, çevrenini yaşanabilirliğini de dikkate alarak önümüzdeki süreci denetlemeye devam edeceğiz." diye konuştu.

"Derdimiz sermaye düşmanlığı değil"

Santralde birtakım çalışmaların yapıldığını gördüklerini, dertlerinin sermaye düşmanlığı olmadığını, çevre ve insan sağlığına önem verdiklerini söyleyen CHP Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç ise şöyle konuştu:

Enerji üretilecek, işçiler çalışacak ve evlerine ekmek götürecekler ama temiz bir hava da istiyoruz. O temiz hava için de mücadelemizi sürdüreceğiz. Santralde 6 ay öncesine göre ilerleme var, eksikler de var. Eksiğin giderilmesi için 6 aylık süre talebinde bulunuyor. Bu süre içerisinde gerekli çalışmaların yapılacağını umuyorum.

Ünal, hayatını kaybeden, AK Parti Afşin İlçe Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Mert'in ailesine taziye ziyaretinde bulundu.