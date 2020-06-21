Bursa'da 55 yaşındaki adamın 'Selfie' macerası

BURSA'da belirtilene göre 40 metre yüksekliğindeki Suuçtu Şelalesi'nde selfie çekmek isteyen bir kişi, dengesini kaybedip düşünce AFAD ekipleri tarafından kurtarıldı. 55 yaşında olduğu belirtilen adamın vücudunda kırıklar oluştuğu aktarıldı.Abone ol
Olay, öğle saatlerinde Mustafakemalpaşa ilçesinde bulunan Suuçtu Şelalesi'nde meydana geldi.
İddiaya göre selfie çekmek için 40 metre yükseklikteki şelaleye çıkan 55 yaşındaki adam, dengesini kaybederek aşağıya düştü. Düşme sonucu vücudunda kırıklar oluşan adam mahsur kaldığı şelalenin altından AFAD ekipleri tarafından kurulan halatla çıkartılarak kurtuldu.
İlk tedavisi olay yerinde yapılan şahıs, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
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