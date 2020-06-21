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Hakkari'de 4 evlat yetim kaldı! Olay ağaç budarken meydana geldi

Demirören Haber Ajansı

HAKKARİ de Babalar gününde ölüm haberi gelen kentler arasında oldu. 4 çocuk babası Süleyman Yalçın, çalıştığı üniversitede ağaçları budarken elektrik iletkenlerine teması sonucu akıma kapıldı. Talihsiz adam kaldırıldığı hastanede vefat etti.

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Olay sabah saatlerinde Hakkari Üniversitesi Çölemerik Meslek Yüksekokulu'nda meydana geldi. 

Ağaç budama niyeti ölüme götürdü

Memur olarak çalışan Süleyman Yalçın, üniversite bahçesindeki kavak ağacına çıkarak, dalları budamak istedi. Yalçın, ağaç dallarının arasından geçen elektrik iletkenlerini fark etmeyip, akıma kapıldı. Yere düşen Yalçın'ı fark edenler, sağlık ekiplerini arayarak, yardım istedi. Kısa sürede gelen sağlık görevlileri, Yalçın'a ilk müdahaleyi yaptı ardından ambulansla Hakkari Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

4 çocuk Babalar gününde yetim kaldı

Sağlık durumu kritik olan Yalçın, doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti. 4 çocuk babası Süleyman Yalçın'ın cenazesi, yapılan otopsi işlemlerinin ardından yakınlarınca teslim alınıp, Karşıyaka Mahallesi'ndeki aile mezarlığında toprağa verildi.

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