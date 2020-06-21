İstanbul'da kısıtlamasız Pazar böyle oldu! Orman ve plajlar eski günleri aratmadı

İçeri her girenin ateş ölçümü yapıldı

Babalar Günü'nde piknik yapmak isteyenler yine Belgrad Ormanı’na akın etti. Piknikçilerin akını nedeniyle ormana giden caddeler üzerinde uzun araç kuyrukları oluştu. Bir ambulans trafik nedeniyle dakikalarca trafikte bekledi.