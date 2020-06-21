İstanbul'da kısıtlamasız Pazar böyle oldu! Orman ve plajlar eski günleri aratmadı
Sokağa çıkma kısıtlaması olmayan Pazar gününde, Belgrad ormanı ve Menekşe plajı dolup taştı. Sosyal mesafeye dikkat edenler olduğu gibi yine kurallara uymayanlar da çoktu. İşte iğne atsan yere düşmeyecek o kareler.
Türkiye'de vatandaşlardan bazıları Belgrad ormanına akın ederken kimisi soluğu Büyükçekmece'deki Menekşe Plajı'nda aldı. Her iki tarafta da yoğun kalabalık objektiflere yansırken ateş ölçümü yapıldı, maske uyarısında bulunuldu.
Öte yandan Belgrad ormanına girişlerdeki yoğunluk havadan görüntülendi. Ormanda mangal dumanları tüttü, boş masa kalmadı. İşte her iki taraftan gelen detaylar...
İçeri her girenin ateş ölçümü yapıldı
Babalar Günü'nde piknik yapmak isteyenler yine Belgrad Ormanı’na akın etti. Piknikçilerin akını nedeniyle ormana giden caddeler üzerinde uzun araç kuyrukları oluştu. Bir ambulans trafik nedeniyle dakikalarca trafikte bekledi.
Orman içinde adeta boş masa kalmadı, çocukların maskesiz olduğu görüldü. Belgrad ormanının girişinde araçlarda bulunanların ateş ölçümü, görevliler tarafından yapıldı. Görevliler ayrıca maske uyarısında bulundu.